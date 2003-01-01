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    Уткин: «Не удивлюсь , если следующий тендер на Лигу чемпионов выиграет Первый канал»

    Блогер и журналист Василий Уткин в радиоэфире «Эхо Спорт» поделился мнением о том, какие игроки на телевидение в будущем могут занять лучшие ТВ-права футбольных трансляций.

    «Это не инсайд, я беру очень условные названия. Но я бы абсолютно не удивился, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал в сотрудничестве с «Яндекс.Видео». Я абсолютно уверен, что Первый канал с интересом отнесся бы к возможности показывать решающие матчи, а также матчи российских клубов. Это прогрессивный и уже опробованный на чемпионате мира союз, когда трансляции Первого были в «Яндексе» в топе. И Первый канал показывал все матчи в интернете.

    У них был плеер, который не лажал. А знаете почему? Я же все-таки неделю проработал на Первом канале и был на летучке, где все это обсуждалось. Спрашиваю: «Я с «НТВ-Плюс», с некоторым опытом. А вы не боитесь, что будет виснуть? Что тогда сделаете?» В углу сидел настоящий айтишник. Он поднял руку и сказал: «Мы показываем прямую линию президента. У нас ничего никогда не виснет». Я все понял. А мы на «НТВ-Плюс» не показывали прямую линию президента, у нас висло. Много раз висло! Висло в том числе из-за того, что какой-то техник дернул шнур. Все бывало», – сказал Уткин.

    Напомним, накануне Rambler Group приобрела эксклюзивные права на матчи английской Премьер-лиги.

    Источник: «Эхо Спорт»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1926

      ivan-football-fan 7 минут назад

      Всё понятно:
      1. У тех, кто прямуд линию с президентом ПОКАЗЫВАЕТ, не виснет...
      2. Виснет у тех, кто эту линию СМОТРИТ.

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      Рейтинг: +1091

      ухоженный крокодил 9 минут назад

      В каждой бочке затычка, этот Уткин.

      0
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      Рейтинг: +4296

      prezent2017 11 минут назад

      Не выиграет. 1 канал бесплатный, а Матч - в основном платный. Как деньги отбивать?

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      Рейтинг: +34842

      Project Бабангида 15 минут назад

      пора Васёк завязывать с этим "Ухо Москвы" , и переходить на "армянское радио".... весь инсайд сейчас Арустамяну дядя Ашот из Дилижана сливает

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    sv1969
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