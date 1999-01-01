KNVB начал расследование по поводу слов Слуцкого в адрес Гезюбююка

Предсказуемо. Накажут отлучением матчей на пять.Зато простые болельщики в восторге от поведения Лёни,ибо давно позабыли про свободное выражение своих мыслей и прямолинейность. Даже болельщики ПСВ выражают согласие,стыдливо опуская глаза при упоминании событий вчерашнего матча.
А ещё этот клоун отменил назначенный собой же пенальти в ворота ПСВ.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал предварительное предварительное в ответ на заявления главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес арбитра матча 29-го тура Эредивизие против ПСВ (3:3) Сердара Гезюбююка.
После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
«Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.