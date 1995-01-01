Слуцкий – о судье матча с ПСВ: «Просто творит беспределище. Пофиг, накажут меня или нет»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью журналисту Тимуру Журавелю прокомментировал судейство в матче 29-го тура Эредивизие с ПСВ (3:3).

На послематчевой пресс-конференции российский специалист назвал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка худшим судьей, которого он когда-либо видел в жизни.

– Леонид Викторович, вы про судей хоть раз когда-то такое говорили?

– Нет. А я уже третий раз просто здесь с ним сталкиваюсь. Ладно бы там один разочек, но он просто творит беспределище. Причем он вообще не здоровается, не прощается, его спрашиваешь – он идет, носом такой [задирает голову].

– За судью вас накажут же?

– Я не знаю. Мне пофигу.

– Просто вы так жестко никогда о судьях не говорили.

– Ну потому что он заслуживает этого. Потому что я не могу понять, почему он не посмотрел. Ладно назначил, почему он не посмотрел момент? Когда у тебя есть VAR, почему ты его не используешь?

– Здесь судьи еще хуже, чем в России?

– Один.

– Вы судей-то били вообще.

– Это было давно, сейчас уже только говорю.

– Не будет этому судье хука?

– Уже он, наверное, физически сильнее меня, я не справлюсь.

«Витесс» имеет 43 очка в активе и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.