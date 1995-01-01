Алексей Березуцкий: «Зарплаты в «Витессе» одному хватает, но впритык»

Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе.

36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.

«Про деньги нам, наверное, говорить нельзя, но в принципе зарплаты одному хватает, но впритык. Если учесть, что мы не бываем дома. То есть, снимать квартиру и снимать машину. Все. В принципе на еду», – сказал Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».