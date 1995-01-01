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    Алексей Березуцкий: «Зарплаты в «Витессе» одному хватает, но впритык»

    Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал, хватает ли ему зарплаты в голландском клубе.

    36-летний россиянин и его брат Василий Березуцкий вошли в тренерский штаб команды из Арнема в начале этого года, заключив контракты до конца сезона.

    «Про деньги нам, наверное, говорить нельзя, но в принципе зарплаты одному хватает, но впритык. Если учесть, что мы не бываем дома. То есть, снимать квартиру и снимать машину. Все. В принципе на еду», – сказал Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».

    • С 2001-го по 2018 год Алексей Березуцкий выступал за московский ЦСКА.
    • «Витесс» возглавляет экс-главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      LAY394 31 минуту назад

      ***** в притык вам **** чёрные, не жили на зарплату рабочих в России

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