Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне «Витесса» с микрофоном»

Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.

– Зачем вы с братом Леониду Слуцкому в «Витессе»?

– Леонид Викторович всегда отвечает: «Вы с братом знаете неплохо футбол и у вас тут может получиться стать хорошими тренерами. Он нам помогает. Мы хоть и 25 лет в футболе, но все равно задаем много глупых вопросов, Слуцкий нам подробно на них отвечает.

– Может быть, вы нужны ему, как люди, прошедшие «большую раздевалку», чтобы чувствовать себя комфортнее?

– Нет, это совсем не так. Это больше похоже на игру «Что? Где? Когда?». Когда нужен правильный ответ, а в футболе он встречается редко, то через обсуждение спорных моментов главный тренер приходит к одному решению. Одна из задач ассистента – погасить сомнения главного тренера.

– А вы сидите на тренерской скамье со Слуцким?

– Нет, мы сидим на трибуне, но с микрофоном и разговариваем с Олегом (прим. – Яровинским, помощником Леонида Слуцкого). Мы предлагаем в нужный момент возможные замены, Яровинский советуется с нами и доносит это до главного тренера. Леонид Викторович почти всегда знает правильный ответ на любой вопрос по матчу, но, когда он уходит в эту гущу напряжения от матча, он может забыть, например, сделать замену и тогда ему нужно уже сказать.

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