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    Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне «Витесса» с микрофоном»

    Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.

    – Зачем вы с братом Леониду Слуцкому в «Витессе»?

    – Леонид Викторович всегда отвечает: «Вы с братом знаете неплохо футбол и у вас тут может получиться стать хорошими тренерами. Он нам помогает. Мы хоть и 25 лет в футболе, но все равно задаем много глупых вопросов, Слуцкий нам подробно на них отвечает.

    – Может быть, вы нужны ему, как люди, прошедшие «большую раздевалку», чтобы чувствовать себя комфортнее?

    – Нет, это совсем не так. Это больше похоже на игру «Что? Где? Когда?». Когда нужен правильный ответ, а в футболе он встречается редко, то через обсуждение спорных моментов главный тренер приходит к одному решению. Одна из задач ассистента – погасить сомнения главного тренера.

    – А вы сидите на тренерской скамье со Слуцким?

    – Нет, мы сидим на трибуне, но с микрофоном и разговариваем с Олегом (прим. – Яровинским, помощником Леонида Слуцкого). Мы предлагаем в нужный момент возможные замены, Яровинский советуется с нами и доносит это до главного тренера. Леонид Викторович почти всегда знает правильный ответ на любой вопрос по матчу, но, когда он уходит в эту гущу напряжения от матча, он может забыть, например, сделать замену и тогда ему нужно уже сказать.

    Алексей Березуцкий: «Не перевезли семьи, потому что наш с братом контракт с «Витессом» действует полгода»

    Источник: Программа Ильи Казакова «Футбольные люди»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17034

      афоня72 2 часа назад

      Главное что бы работало.
      А с микрофоном , либо с мегафоном, да в конце концов хоть с МЕЛАФОНОМ,
      лишь бы толк был!!

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      Рейтинг: +53

      snob 2 часа назад

      Опять целое интервью раскидают на 10 новостей с публикацией раз в час. Я конечно понимаю, трафик и все дела, но в 2К19 это скорее понизит посещаемость, чем принесет пользу.

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      Рейтинг: +2580

      Агасфер 2 часа назад

      Сидим мы на трибуне с микрофоном-
      "оказываем в зале помощь другу",
      но если всё же станем чемпионом,
      то кто оспорит нашу в том заслугу???

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