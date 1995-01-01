Алексей Березуцкий: «Не перевезли семьи, потому что наш с братом контракт с «Витессом» действует полгода»

Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о том, как проходит адаптация в Голландии.

– Ты присоединился к «Витессу», когда команда была на сборе в Португалии. Исполнилась мечта, ведь последние годы тебя совсем не «вштыривало» от футбола.

– Тяжело наслаждаться, когда ты занимаешься одним и тем же много лет. Последние годы – это была профессиональная работа, нежели удовольствие. Это надо было выдержать и дотерпеть. Сейчас ситуация поменялась. У меня теперь другая работа и мы правильно с Васей (прим. – с братом Василием Березуцким), что полгода отдохнули. Решили попробовать себя в «Витессе» и пока очень нравится.

– Как проходит адаптация?

– Нам очень сильно помогли Леонид Слуцкий и Олег Яровинский. Наш контракт до конца сезона, и мы решили семью в Голландию не перевозить. Есть некоторые моменты: здесь, например, платные парковки и с ними еще нужно разобраться. Там, где мы живем с Васей, мы можем выбрасывать пластиковый мусор только один раз в неделю. Стекло – в отдельном месте. Картон выкидываем раз в месяц. За этим надо следить, потому что штраф солидный.