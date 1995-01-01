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    Алексей Березуцкий: «Не перевезли семьи, потому что наш с братом контракт с «Витессом» действует полгода»

    Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о том, как проходит адаптация в Голландии.

    – Ты присоединился к «Витессу», когда команда была на сборе в Португалии. Исполнилась мечта, ведь последние годы тебя совсем не «вштыривало» от футбола.

    – Тяжело наслаждаться, когда ты занимаешься одним и тем же много лет. Последние годы – это была профессиональная работа, нежели удовольствие. Это надо было выдержать и дотерпеть. Сейчас ситуация поменялась. У меня теперь другая работа и мы правильно с Васей (прим. – с братом Василием Березуцким), что полгода отдохнули. Решили попробовать себя в «Витессе» и пока очень нравится.

    – Как проходит адаптация?

    – Нам очень сильно помогли Леонид Слуцкий и Олег Яровинский. Наш контракт до конца сезона, и мы решили семью в Голландию не перевозить. Есть некоторые моменты: здесь, например, платные парковки и с ними еще нужно разобраться. Там, где мы живем с Васей, мы можем выбрасывать пластиковый мусор только один раз в неделю. Стекло – в отдельном месте. Картон выкидываем раз в месяц. За этим надо следить, потому что штраф солидный.

    • Василий и Алексей Березуцкие завершили игровую карьеру в мае 2018 года.
    • Братья вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого 3 января 2019-го.

    Источник: Программа Ильи Казакова «Футбольные люди»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2581

      Агасфер 2 часа назад


      Вася стал внимательным предельно,
      не спесив и законопослушен-
      скоро будет собирать раздельно
      на родных полях родимый мусор.

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