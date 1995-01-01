Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет

Cборная Италии, разгромив сборную Лихтенштейна со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020, повторила достижение полувековой давности.

Италия одержала победу с преимуществом в шесть мячей впервые с 1962 года.

Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с тем же счетом (6:0) обыграли сборную Турции.