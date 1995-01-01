Сборная Италии выиграла с разницей в 6 мячей впервые за 57 лет

Cборная Италии, разгромив сборную Лихтенштейна со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020, повторила достижение полувековой давности.
Италия одержала победу с преимуществом в шесть мячей впервые с 1962 года.
Тогда в квалификации к чемпионату Европы итальянцы с тем же счетом (6:0) обыграли сборную Турции.
- В ворота Лихтенштейна забивали автор дубля Фабио Квальярелла, Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кен и Леонардо Паволетти.
- Итальянцы забили шесть мячей в одном матче впервые с марта 1993 года.
- Тогда «скуадра адзурра» победила Мальту (6:1).