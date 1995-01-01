Умтити в игре против Исландии сделал 100% точных пасов (107). Еще он забил победный гол

Если игрок может, то он это и делает на футбольном поле, а не в соцсетях бла-бла...
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити забил победный гол в ворота сборной Исландии в игре отбора Евро-2020. Матч завершился разгромной победой чемпионов мира (4:0).
Умтити отметился достижением. По ходу матча защитник 107 успешных передач, показав 100% показатель точности.
- Это рекордный процент среди футболистов сборной Франции за последние десять лет.
- Умтити дебютировал в составе сборной в матче против Исландии на Евро-2016.
- С того момента он забил за сборную больше, чем любой другой защитник (четыре гола).