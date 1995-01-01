Умтити в игре против Исландии сделал 100% точных пасов (107). Еще он забил победный гол

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити забил победный гол в ворота сборной Исландии в игре отбора Евро-2020. Матч завершился разгромной победой чемпионов мира (4:0).

Умтити отметился достижением. По ходу матча защитник 107 успешных передач, показав 100% показатель точности.