Тренер Молдавии – после разгрома от сборной Турции: «Что-то поменять может только Коперфильд»

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон прокомментировал исход матча второго тура отбора Евро-2020 против Турции (0:4). Во втором тайме турки не реализовали пенальти.

«К сожалению, нужно признать, что это наш уровень, и что-то поменять, наверно, может только Дэвид Коперфильд», – считает специалист, чьи слова приводит Sport24.