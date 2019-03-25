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    Тренер Молдавии – после разгрома от сборной Турции: «Что-то поменять может только Коперфильд»

    Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон прокомментировал исход матча второго тура отбора Евро-2020 против Турции (0:4). Во втором тайме турки не реализовали пенальти.

    «К сожалению, нужно признать, что это наш уровень, и что-то поменять, наверно, может только Дэвид Коперфильд», – считает специалист, чьи слова приводит Sport24.

    • Первые два матча отбора молдаване проиграли с общим счетом 1:8.
    • Ранее Спиридон тренировал «Зенит» (2016-2017 годы).
    • Молдаване никогда не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3457

      3a zenit 1 час назад

      ваша вечность в футболе ничто

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