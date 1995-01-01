У немцев заметно обновился состав. Поставил на голландцев, но сегодня уже хорваты подвели. С таким воротником как у них и игрой, им не на что рассчитывать на ЧЕ.
Стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2020 между Голландией и Германией.
Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Бабел, Депай, Промес, де Рун, Блинд, Френки де Йонг, Дамфрис.
Германия: Нойер, Керер, Гюнтер, Киммих, Кроос, Шульц, Зюле, Рюдигер, Горетцка, Сане, Гнарби.
- Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.