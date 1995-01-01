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    Голландия – Германия. Ван Дейк, Промес, Кроос и Сане в стартовых составах

    Стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2020 между Голландией и Германией.

    Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Бабел, Депай, Промес, де Рун, Блинд, Френки де Йонг, Дамфрис.

    Германия: Нойер, Керер, Гюнтер, Киммих, Кроос, Шульц, Зюле, Рюдигер, Горетцка, Сане, Гнарби.

    • Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63657

      Рубик Докоян 29 минут назад

      У немцев заметно обновился состав. Поставил на голландцев, но сегодня уже хорваты подвели. С таким воротником как у них и игрой, им не на что рассчитывать на ЧЕ.

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