Тренер сборной Молдавии – о разгроме от французов: «Жигулям» сложно угнаться за «Феррари»

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон подвел итог поражению от Франции (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.
«Мы играли против монстров в сравнении с нами. Увы, у нас были проблемы. Сложно заменить Гацкана и Епуряну. Мы показали плохой футбол. Во втором тайме выпустили пятого защитника, но футбол, который мы показали, мне не понравился.
«Жигулям» сложно угнаться за «Феррари». Так можно сравнить две команды. Разница просто невероятная. Я работал на матчах Лиги чемпионов, играли с топ-клубами, и там не было такой разницы между клубами.
Надеюсь, в Турции покажем другой уровень футбола, если это можно назвать футболом», – сказал Спиридон.
- Встреча с турками состоится 25-го марта.
- Команда проиграла 5 матчей квалификации Евро подряд.
- Безвыигрышная серия составляет 11 матчей и длится с 2011 года.