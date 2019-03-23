Тренер сборной Молдавии – о разгроме от французов: «Жигулям» сложно угнаться за «Феррари»

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон подвел итог поражению от Франции (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.

«Мы играли против монстров в сравнении с нами. Увы, у нас были проблемы. Сложно заменить Гацкана и Епуряну. Мы показали плохой футбол. Во втором тайме выпустили пятого защитника, но футбол, который мы показали, мне не понравился.

«Жигулям» сложно угнаться за «Феррари». Так можно сравнить две команды. Разница просто невероятная. Я работал на матчах Лиги чемпионов, играли с топ-клубами, и там не было такой разницы между клубами.

Надеюсь, в Турции покажем другой уровень футбола, если это можно назвать футболом», – сказал Спиридон.