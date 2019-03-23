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    Тренер сборной Молдавии – о разгроме от французов: «Жигулям» сложно угнаться за «Феррари»

    Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон подвел итог поражению от Франции (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.

    «Мы играли против монстров в сравнении с нами. Увы, у нас были проблемы. Сложно заменить Гацкана и Епуряну. Мы показали плохой футбол. Во втором тайме выпустили пятого защитника, но футбол, который мы показали, мне не понравился.

    «Жигулям» сложно угнаться за «Феррари». Так можно сравнить две команды. Разница просто невероятная. Я работал на матчах Лиги чемпионов, играли с топ-клубами, и там не было такой разницы между клубами.

    Надеюсь, в Турции покажем другой уровень футбола, если это можно назвать футболом», – сказал Спиридон.

    • Встреча с турками состоится 25-го марта.
    • Команда проиграла 5 матчей квалификации Евро подряд.
    • Безвыигрышная серия составляет 11 матчей и длится с 2011 года.

    Источник: Sport24

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