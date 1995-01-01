На открытой тренировке сборной Украины полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поиграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана.

Али Турганбекову 11 лет и он вместе с родителями приехал в Киев на встречу с футболистами украинской сборной.

«Вы подарили мне самые дорогие минуты счастья и радости, яркие незабываемые впечатления. Спасибо большое за Ваше внимание! Я безумно рад!

Мы классно поиграли, у вас отличная техника. Я тоже так хочу», – написал под постом мальчик.

Также мальчик сфотографировался с главным тренером сборной – Андреем Шевченко.