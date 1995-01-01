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    Зинченко поиграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана

    На открытой тренировке сборной Украины полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поиграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана.

    Али Турганбекову 11 лет и он вместе с родителями приехал в Киев на встречу с футболистами украинской сборной.

    «Вы подарили мне самые дорогие минуты счастья и радости, яркие незабываемые впечатления. Спасибо большое за Ваше внимание! Я безумно рад!
    Мы классно поиграли, у вас отличная техника. Я тоже так хочу», – написал под постом мальчик.

    Также мальчик сфотографировался с главным тренером сборной – Андреем Шевченко.

    Источник: Инстаграм Али Турганбекова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3646

      84aivengo 2 часа назад

      огромное уважение за такие поступки.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4503

      KLIM777 3 часа назад

      Из Казахстана к сборной Украине?

      Как же своя сборная? Или ну ее?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1033

      InterMilLano1908 > KLIM777 3 часа назад

      Ну так сб Украины посильнее нашей по именам будет что там говорить о казахах. Одно фото с шевой чего стоит

      3
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      Рейтинг: +5740

      Cules2013 > KLIM777 2 часа назад

      Во-первых, в Средней Азии множество переселенцев из России и Украины, и просто тесных контактов между людьми. Во многом из-за Великой Отечественной, когда мирные жители уезжали от войны. Были и переселенцы на освоение целины.
      Во-вторых, Зинченко играет за Сити, если вы вдруг забыли. Думаю, что он сейчас лучший игрок СНГ за рубежом. У Головина пока всё только начинается, а у Черышева травмы и нестабильность. Я вроде никого больше не забыл?
      Ну а кто такой Шевченко, думаю, напоминать не стоит.

      2
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      Рейтинг: +628

      Стаz > InterMilLano1908 28 минут назад

      Обоснуй, чем сборная Украины сильнее нашей

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