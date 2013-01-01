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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Сульшер – после поражения от «Вулверхэмптона»: «Это большой шаг назад»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:2).

    «Мы начали слишком медленно и отдавали им мяч. Мы работали с мячом не достаточно ярко и быстро, это расстраивает.

    Я не думал, что у нас было достаточно качества в игре на последней трети поля, достаточно комбинационной игры. У нас было достойное доминирование в первом тайме, но это не поможет, если вы отдаете мяч.

    Это большой шаг назад. В особенности из-за качества и владения мячом», – сказал Сульшер.

    Источник: BBC

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 11 часов назад

      Некоторые поражения иногда полезны для более полного анализа игры и улучшения ее качества.

      3
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Неужели Алексис Санчес и Фред совсем никакие, что даже в кубковом матче не играют ?...

      2
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      Рейтинг: +328

      Oldtrafford83/97 > Рубик Докоян 11 часов назад

      Санчес выбыл возможно до конца сезона из за травмы

      0
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      ...
      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > Oldtrafford83/97 9 часов назад

      Как-то упустил его травму. В той игре три замены были из-за проблем с мышцами уже в первом тайме. Но Фред сидел при Мауре и сидит при Сульшере...

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      Рейтинг: +328

      Oldtrafford83/97 > Рубик Докоян 8 часов назад

      Думаю что Фред летом отправится на трансфер если конечно нечего не поменяется. Главное что Де Хеа продлили.

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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > Oldtrafford83/97 8 часов назад

      Я пока отвечал разного рода бездарям и ещё эту инфу не видел про Де Хеа. Сейчас пошарюсь по сайтам. Странно, за Фреда отдали большие деньги, в Шахтёре блистал во всех турнирах, а тут пока никак. Все кого Шахтёр продавал топ-клубам играют и у всех удачно сложилась карьера в Европе. Посмотрим, что решат с ним делать летом и он сам со своим агентом.

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      Рейтинг: +328

      Oldtrafford83/97 > Рубик Докоян 4 часа назад

      Как игрок он хорош,но пока не получается у него,желания очень много,если его оставят,то может адаптируется и выстрелит в след сезоне,но это будет сложно т.к конкуренция в центре поля бешеная,ему ещё Мактоминай будет в спину дышать.

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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > Oldtrafford83/97 4 часа назад

      Я что-то не нашёл инфы, что с Де Хеа продлили контракт. Или ты хотел сказать, главное, чтобы продлили с ним контракт.))) Он качественный и мастеровитый игрок, но вот не дают ему шанса. Про Лукаку тоже писали, что собирается уходить, недоволен своим игровым временем на поле и т.д. А дали играть в основе, доверили ( а он игрок, который ещё в юности себя зарекомендовал ), и сколько он забил подряд в трёх матчах... А при Мауре не было игры и Фреда не ставили, а сейчас при Сульшере пошла, и он состав не особо ротирует, а только по необходимости из-за травм и карточек.

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      Рейтинг: +548

      MU-fanatic > Рубик Докоян 4 часа назад

      они с ПСЖ два матча отбегали!!!и довольно неплохо смотрелись!

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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > MU-fanatic 3 часа назад

      Мы их только видим в играх. Одни удачно проводят, в других игра может не пойти. А как по функционалу готовы и психологически, там внутри клуба тренерскому штабу уже видней.

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