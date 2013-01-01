Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:2).

«Мы начали слишком медленно и отдавали им мяч. Мы работали с мячом не достаточно ярко и быстро, это расстраивает.

Я не думал, что у нас было достаточно качества в игре на последней трети поля, достаточно комбинационной игры. У нас было достойное доминирование в первом тайме, но это не поможет, если вы отдаете мяч.

Это большой шаг назад. В особенности из-за качества и владения мячом», – сказал Сульшер.