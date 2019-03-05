«Вливайся в армию болел, включай родную РПЛ» – «Матч ТВ» представил клип с бывшей солисткой «Ленинграда»

Мерзотное видео. Видимо для школоты.
«Матч ТВ» на своем официальном канале в YouTube представил клип, посвященный возобновлению чемпионату России.
Его исполнили рэпер ST1M и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.
Приводим отрывок из песни:
У «Зенита», например, два короля, все подтвердят.
Дзюба на футбольном поле, Заболотный – в соцсетях.
Словно джинна из бутылки выпустил Семак на волю,
Азмун феерит и блещет, так что весь народ доволен.
Желтые издания должны молиться на «Спартак»,
Тут интриги заплетать умеют в узел только так.
Каррера – минус, Кононов – плюс пока что,
Но клуб меняет полюса так часто, что фанатам страшно.
Глушаков – помиловать или убрать? Не нам решать,
Но следить за этим сериалом стоит продолжать.
Какая там АПЛ, Примера или бундеслига?
Все ждут с нетерпением начала наших русских игр.