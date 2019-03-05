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    «Вливайся в армию болел, включай родную РПЛ» – «Матч ТВ» представил клип с бывшей солисткой «Ленинграда»

    «Матч ТВ» на своем официальном канале в YouTube представил клип, посвященный возобновлению чемпионату России.

    Его исполнили рэпер ST1M и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

    Приводим отрывок из песни:

    У «Зенита», например, два короля, все подтвердят.
    Дзюба на футбольном поле, Заболотный – в соцсетях.
    Словно джинна из бутылки выпустил Семак на волю,
    Азмун феерит и блещет, так что весь народ доволен.

    Желтые издания должны молиться на «Спартак»,
    Тут интриги заплетать умеют в узел только так.
    Каррера – минус, Кононов – плюс пока что,
    Но клуб меняет полюса так часто, что фанатам страшно.

    Глушаков – помиловать или убрать? Не нам решать,
    Но следить за этим сериалом стоит продолжать.
    Какая там АПЛ, Примера или бундеслига?
    Все ждут с нетерпением начала наших русских игр.

    Источник: Официальный канал YouTube «Матч ТВ»

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    05.03.2019 09:49
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 5 марта 2019, 16:32

      Мерзотное видео. Видимо для школоты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 5 марта 2019, 13:45

      Баба явно лишняя .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 5 марта 2019, 12:19

      Уже на второй клип нализала, интересно что дальше? Пригласят петь на открытии какого-нибудь чемпионата?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 марта 2019, 12:13

      Как вообще связаны РПЛ и Матч ТВ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 11:41

      Алиска опять нажралась. Правильно, что ее Шнур пнул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      JerrySoccer 5 марта 2019, 11:29

      Володя трупы не долбииииил....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 марта 2019, 11:02

      Жесть или как нынче говорят, зашквар какой-то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 10:54

      Матч ТВ отключил, т.к. смотреть там нечего.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 5 марта 2019, 11:42

      Только когда Зенит играет смотрибельно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 марта 2019, 10:40

      Вот только нам не когда не переплюнуть примеру апл и бундес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 марта 2019, 10:39

      Норм

      0
      Ответить
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