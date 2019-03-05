«Вливайся в армию болел, включай родную РПЛ» – «Матч ТВ» представил клип с бывшей солисткой «Ленинграда»

«Матч ТВ» на своем официальном канале в YouTube представил клип, посвященный возобновлению чемпионату России.

Его исполнили рэпер ST1M и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

Приводим отрывок из песни:

У «Зенита», например, два короля, все подтвердят.

Дзюба на футбольном поле, Заболотный – в соцсетях.

Словно джинна из бутылки выпустил Семак на волю,

Азмун феерит и блещет, так что весь народ доволен.

Желтые издания должны молиться на «Спартак»,

Тут интриги заплетать умеют в узел только так.

Каррера – минус, Кононов – плюс пока что,

Но клуб меняет полюса так часто, что фанатам страшно.

Глушаков – помиловать или убрать? Не нам решать,

Но следить за этим сериалом стоит продолжать.

Какая там АПЛ, Примера или бундеслига?

Все ждут с нетерпением начала наших русских игр.