IFAB запретил игрокам бьющей команды вставать в стенку

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в ряд правил.

Одно из них включает меры по борьбе с атакующими игроками, вызывающими проблемы в защитной стенке при пробитии штрафных ударов.

Как утверждает AP, IFAB запретил футболистам атакующей стороны вставать в стенку. Теперь они должны держаться от нее на расстоянии не менее одного ярда (0,9144 метра) и не создавать помех защитникам.

В то же время игроки в стенке обороняющейся команды по-прежнему должны находиться в девяти метрах от точки пробития штрафного удара.

Изменения буду введены с 1 июня.