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    IFAB запретил игрокам бьющей команды вставать в стенку

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в ряд правил.

    Одно из них включает меры по борьбе с атакующими игроками, вызывающими проблемы в защитной стенке при пробитии штрафных ударов.

    Как утверждает AP, IFAB запретил футболистам атакующей стороны вставать в стенку. Теперь они должны держаться от нее на расстоянии не менее одного ярда (0,9144 метра) и не создавать помех защитникам.

    В то же время игроки в стенке обороняющейся команды по-прежнему должны находиться в девяти метрах от точки пробития штрафного удара.

    Изменения буду введены с 1 июня.

    Источник: Официальный сайт IFAB

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    03.03.2019 12:39
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