«Спартак» начал внутреннее расследование из-за публикации на сайте клуба оскорбительного текста про фанатов

Московский «Спартак» на своем официальном сайте разместил заявление касательно публикации на клубном интернет-ресурсе оскорбительного текста про фанатов.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» – говорится в тексте заявления.