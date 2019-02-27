Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» начал внутреннее расследование из-за публикации на сайте клуба оскорбительного текста про фанатов

    Московский «Спартак» на своем официальном сайте разместил заявление касательно публикации на клубном интернет-ресурсе оскорбительного текста про фанатов.

    «Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» – говорится в тексте заявления.

    • 25 февраля болельщики «Спартака» устроили акцию, в рамках которой расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 28 февраля 2019, 15:06

      С ведома или без ведома администрации сайта Спартака был опубликован этот текст, оскорбляющий всех болельщиков, но суть остается неизменной- хамское отношение к спартачам, многие из которых посещают матчи любимой команды в течение десятилетий. Менеджмент клуба демонстрировал свое неуважение к своим болельщикам и многими другими способами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 27 февраля 2019, 22:00

      Нынешняя ситуацию в Спартаке и вокруг него все отчетливее ассоциируется у меня с песней В С Высоцкого -
      " Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
      Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
      Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
      Вся безумная больница у экрана собралась.

      Говорил ломая руки краснобай и баламут
      Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
      Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
      И канатчиковы власти колют нам второй укол.

      Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
      Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
      То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
      То у вас собаки лают, то руины говорят.

      Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
      Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
      А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
      Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.

      Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
      Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
      Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
      И не испортят нам обедни злые происки врагов.

      Это их худые черти мутят воду во пруду,
      Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
      Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
      Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.

      Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
      Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
      "Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
      Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

      Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
      Во как сильно беспокоят треугольные дела,
      Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
      И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

      Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
      Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
      И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
      И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.

      Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
      "Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
      Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
      Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"

      Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
      Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
      Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
      Ну а к нам попал в волнении жутком,
      И с номерочком на ноге.

      Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс
      Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
      Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
      И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.

      Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
      Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
      И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
      Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.

      "Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
      Но механик только трясся и чинарики стрелял,
      Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
      Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?

      Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
      Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
      Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
      Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!

      Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
      Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
      Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
      Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.

      Лектора из передачи, те, кто так или иначе
      Говорят про неудачи и нервируют народ,
      Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
      Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.

      Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
      Вызывайте нас скорее через гада главврача,
      С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то
      Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"! "

      Жаль , что ситуация внутри и вокруг Спартака все больше напоминает сумасшедший дом , но как говорится - " рыба гниет с головы " .......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 27 февраля 2019, 19:29

      Простите, из твиттера. Просто у меня те же вопросы.
      Илья Фомичев
      ‏@FomichevIlia

      Сначала они случайно забыли пригласить главного тренера на чествование и вручение наград, потом чисто технически не нашли его же фото для поста про увольнение. А сейчас ВДРУГ какой-то злоумышленник проник на сайт и вставил этот поклёп. Ай-ай, как неожиданно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 февраля 2019, 19:21

      Как же достали эти черти в руководстве. Сколько можно позорить Великий Спартак???

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 18:56

      Скорей всего так и было ,сначала опубликовали текст а потом задумались.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin > zigbert 27 февраля 2019, 19:53

      тоже в этом уверен. Они нам давно, неправильным болельщикам, внушали это разными способами, так что просто все сделали со знанием дела, а потом пошли на попятную.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > vashinin 27 февраля 2019, 20:02

      Что и говорить ,болельщиков начали делить на касты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      0chevidno > zigbert 28 февраля 2019, 00:03

      да с чего вы взяли? клуб такое никогда не напишет, там более в такой стилистике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 27 февраля 2019, 17:06

      Видимо плакаты возымели своё, раз кто-то приближенный потом целую статью накатал, выкинул в массы правду-матку , но видимо главные потом "не одобрили" пожурили руководителей своих-и текст удалили-а Они вовсе так не считают и полностью не согласны с статьёй.. А виноваты русские хакеры.
      Как говорит дед-цирк, дурдом и ералаш.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 27 февраля 2019, 16:48

      Теперь Карьеру обвинят что с его подачи сайт взломали((((

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > violator20 27 февраля 2019, 18:45

      Сам взломал! Да и текст он же написал специально для этого!! ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 февраля 2019, 15:23

      Думаю, что материал выпускался с ведома администрации сайта, но видимо не угадали с реакцией болел...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +451

      frizom > Старикан 27 февраля 2019, 22:24

      думаю такое вообще не планировали писать, а нашлись желающие продолжить инфо войну, которую начали даже не вчера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 27 февраля 2019, 15:09

      И кто-то ведь же мутит воду вокруг Спартака. Занимались бы все футболом. Намного приятнее было бы всё лицезреть. Сил и терпения Спартаку.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 февраля 2019, 14:46

      Спартак пора уже переименовать в Дом 2 , постоянно какие то интриги внутри клуба .... не нужно забывать , что вы футбольный клуб

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11