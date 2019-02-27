«Спартак» начал внутреннее расследование из-за публикации на сайте клуба оскорбительного текста про фанатов

С ведома или без ведома администрации сайта Спартака был опубликован этот текст, оскорбляющий всех болельщиков, но суть остается неизменной- хамское отношение к спартачам, многие из которых посещают матчи любимой команды в течение десятилетий. Менеджмент клуба демонстрировал свое неуважение к своим болельщикам и многими другими способами.
Московский «Спартак» на своем официальном сайте разместил заявление касательно публикации на клубном интернет-ресурсе оскорбительного текста про фанатов.
«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» – говорится в тексте заявления.
- 25 февраля болельщики «Спартака» устроили акцию, в рамках которой расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.