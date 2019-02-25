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    Линекер – о поведении Кепы: «Сумасшествие, никогда такого не видел»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал оценку поведению вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, пен. 4:3).

    Главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца в концовке игры, но тот отказался покидать поле.

    «Вау. Сумасшествие. Не уверен, что я когда-либо видел, как игрок отказывается быть замененным. Невероятно», – написал Линекер в своем твиттере.

    • В текущем сезоне Аррисабалага сыграл в составе «Челси» 37 матчей и пропустил 35 голов.
    • Прошлым летом клуб заплатил за него 80 миллионов евро.

    Источник: твиттер Гари Линекера

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    25.02.2019 08:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:09

      Такие вещи происходят у команды ,имеющей кризис. И нет сомнений что в Челси он есть.

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 февраля 2019, 09:40

      Любят в Англии раздуть из мухи слона. Сарри подумал, что у Кепы травма, а тот просто время тянул и отказался уйти на замену, так как знал, что может потащить пенальти и ведь почти справился.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Shotlandets86 25 февраля 2019, 11:17

      Эта версия, увы, никак не соотносится с тем, что происходило у кромки поля. Если бы дело было только в этом, Сарри бы так не психовал.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Torvald64 25 февраля 2019, 12:30

      Сарри успокоился, когда ему физитерапевт всё объяснил.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 09:15

      Похоже там должен состояться большой разговор между тренером , игроками, менеджментом и боссом клуба. Абрамовичу и Грановской надо здесь заявить свою позицию кто рулит в команде тренер или игроки...

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