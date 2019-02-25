Линекер – о поведении Кепы: «Сумасшествие, никогда такого не видел»

Такие вещи происходят у команды ,имеющей кризис. И нет сомнений что в Челси он есть.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал оценку поведению вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, пен. 4:3).
Главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца в концовке игры, но тот отказался покидать поле.
«Вау. Сумасшествие. Не уверен, что я когда-либо видел, как игрок отказывается быть замененным. Невероятно», – написал Линекер в своем твиттере.
- В текущем сезоне Аррисабалага сыграл в составе «Челси» 37 матчей и пропустил 35 голов.
- Прошлым летом клуб заплатил за него 80 миллионов евро.