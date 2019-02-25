Линекер – о поведении Кепы: «Сумасшествие, никогда такого не видел»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал оценку поведению вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, пен. 4:3).

Главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца в концовке игры, но тот отказался покидать поле.

«Вау. Сумасшествие. Не уверен, что я когда-либо видел, как игрок отказывается быть замененным. Невероятно», – написал Линекер в своем твиттере.