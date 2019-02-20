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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» на «Энфилде»

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией» завершился со счетом 0:0.

    Ответный матч состоится 13 февраля на «Альянц Арене».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Ливерпуль – Бавария – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 76).

    «Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хамес (Санчеш, 88), Мартинес, Алькантара, Коман (Рибери, 81), Левандовски, Гнабри.

    Предупреждения: Хендерсон, 55 – Киммих, 28.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    20.02.2019 00:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:57

      Матч можно назвать равным по силам соперникам. Да брака у игроков было много ,но все это объясняется напряженностью поединка. Ливерпуль выбрал тактику что бы не пропустить мяч.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ivan-football-fan 20 февраля 2019, 14:45

      Поклонником Ливерпуля не являюсь. Не знаю какая была установка на игру у Ливерпуля? Это всего мое предположение. Характер матча во многом задала Бавария ,которая своими активными действиями заставила Ливерпуль играть в не свойственный ему футбол. Игра пошла бы веселей ,если бы одной из команд удалось забить мяч. Такие возможности были у обоих сторон.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 09:44

      Футбольный онанизм.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 февраля 2019, 08:29

      Игра получилась никакая. Ливерпуль думал не об этом матче, а о предстоящей в воскресенье игре с МЮ. Играли медленно, отсюда все проблемы. У Баварии, 2 момента за всю игру, при такой слабой игре соперника. Из них 90% игрового времени ушла на перепасовку защитников с Нойером. Вообщем зря потраченное время. 2 часа потерянного сна.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 08:28

      Деревянными не только наши футболёры могут быть. Куда только не били игроки группы атаки Ливера, но только не в створ ворот, а пасы вне куда ?...

      5
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 10:05

      Футбол мы любим и уважаем за голы.Это аксиома.Кто бы не играл,пусть хоть сами боги.А посему ,я как болельщик старый,старый хрыч,разглядел ищще в первом тайме тягомотину и мысленно послал их нах ,отправившись в люлю))) Что скажешь,мой друг?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 февраля 2019, 10:14

      Привет, Лёша ! Ты не прогадал и сохранил много нервов. Второй тайм был ещё хуже. В первом тайме хоть было много голевых моментов, а во вором уже ничего похожего не было. Кроме голов ещё можно наслаждаться командной игрой, индивидуальными действиями отдельных игроков, но вчера нас этого лишили, кто смотрел эту игру.

      4
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 10:36

      Здоров! Старики уже на вахте))))?
      Не хотелось бы заострять внимание на этой игре,непонятно другое ,у обоих чемпы в разгаре ,вроде форму набрали...
      Согласен с тем ,что зрелищность уходит..

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 февраля 2019, 06:59

      Защита вчера у ливера это песня просто.. Че творили.. Да и в нападении неожиданно коряво сыграли..

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 20 февраля 2019, 04:20

      вот какой же ливерпуль кривой на самом деле .Нормально ударить по воротам для них что-то фантастическое. бензема бы не помешал и я не шучу по поводу него впервые в жизни.
      Такое ощущение будто в атаке и было 2 бензема... и озил, а кто был озилом? фирмино. я вообще не врубаюсь, что он делал тупо весь матч. Почему я за ним так следил, я тут ( нужно было для бонуса, ну неважно) поставил на то ,что фирмино млять ,целый 1 раз попадет в створ ворот.
      И что у нас? в атаке ВСЕ но не фирмино, он всегда бежит от центра поля к чужим воротам(или тупо стоит в офсайде таком .. метра на 3. , когда салах на фланге крутит или мане, и да, добавляем кривизны мане, бесполезности и передержек мяча салаха и получаем.. то что получили.
      Причем ни в коем случае не поношу ливерпуль, я за них болел в целом, просто, вроде все было, атаки быстрые и так далее, а в самом конце - пустота.
      Баварии вообще на поле не было.
      Так что ждем ответку.

      2
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      Рейтинг: +10

      feuiyrwr 20 февраля 2019, 03:28

      http://betstes.ru Отличные экспрессы составляют, за 2 дня сделал 72к, шарят в футболе!!

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      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 20 февраля 2019, 01:23

      Баварии нужны топ игроки(игрок) на фланги атаки...
      В защите команда провела фантастический матч - тайминг отборов Хуммельса и Киммиха это было за гранью добра и зла, давно не получал такого эстетического наслаждения от индивидуальных оборонительных действий защитников.
      В полузащите у мюнхенцев все было тоже неплохо, в целом её можно было назвать словом баланс в этом матче - когда нужно было - взрывались быстрыми решительными и тонкими действиями, где необходимо играли попроще, а также неплохо выгрызали отборами всю игру.
      Но вот нападение...если у Гнабри еще местами проблескивала какая-то мысль, то Коман это просто - вижу пространство - бегу...зачем? Не знаю, но я знаю, что нужно бежать...особо показательно было то, как на его фоне вышел 150 тысячелетний Рибери и показал класс, как нужно без особой скорости за счет техники, мозгов и командной игры освобождаться от прессинга 2х-3х опекунов на носовом платке. Этой Баварии сейчас дать Азара тогда действительно было бы страшно за любого соперника...а так пока - в Комана веры мало от слова совсем сколько бы он не играл - пока это вообще не уровень старта Баварии, максимум - усилить и добить уставшего соперника выйдя на замену, Гнабри возможно, но ему нужно время - пару, тройку сезонов еще так точно.
      Как бы то ни было, повторюсь, мюнхенцам нужен топовый игрок на фланг атаки в следующее межсезонье, учитывая амбиции команды и то, как устроен современный трансферный рынок, наверное, пришло время Баварии потратиться...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 февраля 2019, 01:06

      Теперь главное, не сотворить глупость на Альянц Арена!

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2019, 00:58

      Храни Бог человека, который сказал Черданцеву, как произносить фамилию Зюле, в перерыве. Как же в первой половине его ШУЛЕ раздражало! Ему самому нужно бы в Шуле (школу) вернуться.
      Матч был боевой. У Баварии очень понравились фланги атаки и Киммих , достойная смена Роббену, Рибери и Ламу. Очень не хватало Горецки, что, как мне кажется, предопределило слабую игру немцев через центр. Мюллер тоже бы не помешал.
      У Ливера очень неплох был Матип, классно противостоял Коману Арнольд. В принципе у обеих команд скорее оборону и опорную зону хочется выделить, что о характере игры говорит. Посмотрим, что будет в Мюнхене.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Viper for CSKA 20 февраля 2019, 09:46

      А тебя не раздражает,как они произносят 90 процентов русских фамилий,тонкий знаток немецкого? И им похрен все подсказки,они "выговорить этот ужас" не могут.

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