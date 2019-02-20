Лига чемпионов. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» на «Энфилде»

Матч можно назвать равным по силам соперникам. Да брака у игроков было много ,но все это объясняется напряженностью поединка. Ливерпуль выбрал тактику что бы не пропустить мяч.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией» завершился со счетом 0:0.
Ответный матч состоится 13 февраля на «Альянц Арене».
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Ливерпуль – Бавария – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 76).
«Бавария»: Нойер, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хамес (Санчеш, 88), Мартинес, Алькантара, Коман (Рибери, 81), Левандовски, Гнабри.
Предупреждения: Хендерсон, 55 – Киммих, 28.