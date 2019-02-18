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    Игуаин сыграет в атаке «Челси», Лукаку – в нападении «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Кубка Англии.

    Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луис, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Игуаин.

    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

    Встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2019 21:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 13:06

      Пока Игуаин не оправдывает тех надежд .которые на него возлагались при переходе в Челси.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 22:24

      МЮ играет без де Хеа, Лингарда, Марсьяля, основа заметно ослаблена. Но посмотрим как по игре пойдёт.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 февраля 2019, 22:13

      МЮ собирается играть ромбом, а Алеша-косячник Жоржиньо опять в составе, ну не тянет он на стартовый состав, при опорнике Канте такого бардака не было

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