Игуаин сыграет в атаке «Челси», Лукаку – в нападении «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/8 финала Кубка Англии.

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луис, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Игуаин.

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.