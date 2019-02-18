Сульшер: «Санчес – это как бутылка с кетчупом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал нападающего команды Алексиса Санчеса перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Челси».

В этом сезоне чилиец провел за «МЮ» 19 игр и забил всего два гола.

«Он очень талантлив. Но, безусловно, есть достаточно вещей, о которых вы можете сесть и поговорить, и скорректировать.

Если бы он мог просто забить этот гол, я уверен, что это придало бы ему уверенности. Подобное происходит, когда вы проходите через периоды, в которые не показываете свой уровень. Ведь мы знаем, что этот игрок на самом деле очень, очень хорош.

Вы знаете, это как бутылка c кетчупом: вы пытаетесь вытряхнуть его оттуда, но этого никогда не получается сделать. А потом вдруг раз – и его сразу выливается много!

Когда это придет, оно придет. Уверен, с ним все будет в порядке», – сказал Сульшер.