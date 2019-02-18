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    Сульшер: «Санчес – это как бутылка с кетчупом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал нападающего команды Алексиса Санчеса перед матчем 1/8 финала Кубка Англии с «Челси».

    В этом сезоне чилиец провел за «МЮ» 19 игр и забил всего два гола.

    «Он очень талантлив. Но, безусловно, есть достаточно вещей, о которых вы можете сесть и поговорить, и скорректировать.

    Если бы он мог просто забить этот гол, я уверен, что это придало бы ему уверенности. Подобное происходит, когда вы проходите через периоды, в которые не показываете свой уровень. Ведь мы знаем, что этот игрок на самом деле очень, очень хорош.

    Вы знаете, это как бутылка c кетчупом: вы пытаетесь вытряхнуть его оттуда, но этого никогда не получается сделать. А потом вдруг раз – и его сразу выливается много!

    Когда это придет, оно придет. Уверен, с ним все будет в порядке», – сказал Сульшер.

    • Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня и начнется в 22:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Goal

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    18.02.2019 12:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 февраля 2019, 22:34

      с такой игрой,а тем более зп это баласт увы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 февраля 2019, 14:16

      Помоему от него надо избавиться..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 18 февраля 2019, 13:24

      Точно! Я как раз искал аналогию!
      Санчез это бутылка с кетчупом! Всем кажется, что очень нужен, но в реальности только портит вкус блюда!

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