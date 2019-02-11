Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий провел кризисную встречу с руководством «Витесса» из-за неудачных результатов команды

    «Витесс» сегодня утром провел кризисное совещание по поводу неудачных результатов в последнее время. Руководство и главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий обсудили наступивший спад команды.

    «Витесс» не может победить на протяжении трех последних матчей в Эредивизие (ничья с «Херенвеном» (2:2) и поражения от «Фортуны» (1:2) и «Гронингена» (1:2). Кроме того, клуб из Арнема вылетел из Кубка Голландии, уступив в четвертьфинале «АЗ Алкмаар» (0:2).

    Встреча с Слуцкого с наблюдательным советом и руководством была официально запланирована на определенное время, но из-за неутешительных результатов она была проведена ранее и носила иной характер.

    При этом российского специалиста критикуют не столько за отсутствие результата, сколько за оборонительную игру команды.

    После 21-го тура «Витесс» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: AD

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 22:40

      Пора Березуцких на поле выпускать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 21:04

      тут удивляться нечему все игры у него оборонительного плана на другое он не способен Забить и обороняться вот и вся тактика лёнчика

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 11 февраля 2019, 20:14

      Пора фанатам ЦСКА выслать банеры фанатам Витесса, с перечеркнутой харей Слуцкого. И надписью на английском stop being afraid, it's time to play

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Спартач80 11 февраля 2019, 21:07

      А что тебе не нравится? То что я считаю Слуцкого - бездарным трениришкой-физруком? Меня тошнило от его трусливой тактики в цска. Сейчас он прививает свои "тренерские навыки" в лиге, где постоянно играют и играли в атакующий футбол. Голландский стиль (тотальный футбол) гугли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Спартач80 11 февраля 2019, 22:38

      Ой, если бы не связи с Абрамовичем, этого креслокачальщика на пушечный выстрел в этот голландский клуб не пустили. А так пристроил его по дружбе Аркадьевич. Тем более Витесс какой-то партнерский статус имеет для Челси. И заметь, я не писал, что ЦСКА играли в тотальный футбол, я высказал мнение, что стиль этого физрука в корне несопоставим с общем стилем чемпионата. За что в принципе и предъявило ему руководство. Полез так сказать со своим уставом, в чужой монастырь. Да и ЦСКА, кстати был очень симпатичной командой при Газаееве, в которой атакующая мысль прослеживалась. Да даже при коротком периоде Зико и Рамоса в атаке было какое-то осмысление. А весь унылый уровень физрука вскрылся в матчах ЛЧ, как на лакмусовой бумажке.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 11 февраля 2019, 20:02

      Эта самая тактика... поэтому я и был рад смене тренера в цска

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 февраля 2019, 19:51

      В ЦСКА у Слуцкого были времена похуже и ничего, не увольняли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > BRO_football 11 февраля 2019, 20:15

      Ну так и чемпионате Голландии нет волшебных кабинетов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 февраля 2019, 19:16

      5 место . . . В чемпионате где играют ПСВ, Аякс, Фейеноорд и АЗ . . . На что они рассчитывали, на чемпионство?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Аристократ Олжик 11 февраля 2019, 19:24

      Согласен с вами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Аристократ Олжик 11 февраля 2019, 20:42

      Всё несколько сложнее, чем вам кажется.
      1. Витесс имеет 30 очков = 5 место. Хераклес - 29 очков = 8 место. Плотность таблицы такова, что за пару неудачных игр Витесс может упасть на 8-10 место.
      2. Прошлого тренера уволили за 6 место. Слуцкого брали с большими надеждами.
      3. В Голландии нет ни Реала с Барсой, ни Баварии с Ювентусом. Относительно недавно Твенте вообще брал чемпионство.
      4. В начале этого сезона здесь на Бомбардире был материал, что Аякс настолько крут, что сразу можно прогнозировать их чемпионство. А они сейчас плотно осели на 2 месте, и вполне себе могут так и закончить сезон. Не святые горшки лепят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 19:01

      Тяжело без Гинера...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 19:07

      как спартаку без Ельцина с Коржаковым

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 11 февраля 2019, 19:00

      Физрук дранный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -27

      cez41 11 февраля 2019, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2019, 18:53

      Опять Челси пойдет "тренировать" ))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11