Слуцкий провел кризисную встречу с руководством «Витесса» из-за неудачных результатов команды

«Витесс» сегодня утром провел кризисное совещание по поводу неудачных результатов в последнее время. Руководство и главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий обсудили наступивший спад команды.

«Витесс» не может победить на протяжении трех последних матчей в Эредивизие (ничья с «Херенвеном» (2:2) и поражения от «Фортуны» (1:2) и «Гронингена» (1:2). Кроме того, клуб из Арнема вылетел из Кубка Голландии, уступив в четвертьфинале «АЗ Алкмаар» (0:2).

Встреча с Слуцкого с наблюдательным советом и руководством была официально запланирована на определенное время, но из-за неутешительных результатов она была проведена ранее и носила иной характер.

При этом российского специалиста критикуют не столько за отсутствие результата, сколько за оборонительную игру команды.

После 21-го тура «Витесс» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.