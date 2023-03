В клубном магазине «Боруссии» Д появились парики с прической Витселя 

В клубом магазине «Боруссии» Д появились парики с прической полузащитника Акселя Витселя. Их можно купить в онлайн-магазине дортмундцев, один парик стоит 9,5 евро (около 750 рублей).

«Боруссия» сняла ролик, в котором анонсировала начало продажи париков:

Es witselt sehr in Dortmund!



Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC