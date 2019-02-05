Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В клубном магазине «Боруссии» Д появились парики с прической Витселя 

    В клубом магазине «Боруссии» Д появились парики с прической полузащитника Акселя Витселя. Их можно купить в онлайн-магазине дортмундцев, один парик стоит 9,5 евро (около 750 рублей).


    • Витсель перешел в «Боруссию» Д летом из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
    • В текущем сезоне Бундеслиги он сыграл в 20 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
    • В Лиге чемпионов Витсель сыграл в пяти играх и забил один гол.

    «Боруссия» сняла ролик, в котором анонсировала начало продажи париков:

    Источник: Официальный сайт клубного магазина «Боруссии» Д

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 13:14

      У нас его можно носить зимой вместо шапки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 февраля 2019, 06:29

      Креатив!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11