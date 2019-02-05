В клубном магазине «Боруссии» Д появились парики с прической Витселя 

В клубом магазине «Боруссии» Д появились парики с прической полузащитника Акселя Витселя. Их можно купить в онлайн-магазине дортмундцев, один парик стоит 9,5 евро (около 750 рублей).





Витсель перешел в «Боруссию» Д летом из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В текущем сезоне Бундеслиги он сыграл в 20 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

В Лиге чемпионов Витсель сыграл в пяти играх и забил один гол.

«Боруссия» сняла ролик, в котором анонсировала начало продажи париков: