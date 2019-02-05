В клубном магазине «Боруссии» Д появились парики с прической Витселя 

У нас его можно носить зимой вместо шапки.
В клубом магазине «Боруссии» Д появились парики с прической полузащитника Акселя Витселя. Их можно купить в онлайн-магазине дортмундцев, один парик стоит 9,5 евро (около 750 рублей).
- Витсель перешел в «Боруссию» Д летом из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
- В текущем сезоне Бундеслиги он сыграл в 20 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
- В Лиге чемпионов Витсель сыграл в пяти играх и забил один гол.
«Боруссия» сняла ролик, в котором анонсировала начало продажи париков:
Es witselt sehr in Dortmund!— Borussia Dortmund (@BVB) 4 февраля 2019 г.
Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC