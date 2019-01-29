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    Сорокин: «Есть шансы увидеть матч сборной России в Петербурге на Евро-2020»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин за 500 дней до старта чемпионата Европы рассказал, почему в качестве города-кандидата на проведение турнира был выбран только Санкт-Петербург и при каких условиях болельщики увидят сборную России.

    Почему в качестве города-хозяина Евро-2020 от России был выбран именно Санкт-Петербург?

    В 2016 году было принято решение выдвинуть Санкт-Петербург. Настроение тогдашней администрации УЕФА уловили очень правильно. Понятно, что решение принимал не оргкомитет, а футбольные власти.

    Петербург действительно изначально не претендовал на полуфиналы и финал из-за того, что в тот момент Россия уже получила чемпионат мира?

    Мы с самого начала претендовали на групповые матчи и четвертьфиналы. Не было никакого понижения нашей заявки. Для полуфинала и финалов существуют другие требования. И мы понимали, что УЕФА будет эмоционально предрасположен к более крупным стадионам.

    У нас есть шансы увидеть матч сборной России в Петербурге?

    Такой шанс есть. Если наша сборная благополучно пройдет отборочный турнир, то точно сыграет в Санкт-Петербурге минимум два матча. Надеемся, что и четвертьфинал в Петербурге тоже будет с участием нашей команды.

    • В финальной части Евро-2020 будут играть 24 сборные.
    • Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран.
    • Участвовать в проведении турнира будут 12 городов из 12 национальных ассоциаций УЕФА.

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.01.2019 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:38

      Для начала надо пройти отборочный турнир.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 29 января 2019, 10:50

      Дай то как говорится Бог..

      3
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