Лукаку: «Посмотрите на историю «МЮ». Нам нравится доминировать на поле»

Конечно сделать голевые передачи игроку тоже приятно. Главное что бы это шло на пользу команде.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (3:1).
«Я просто тренируюсь, и сегодня это окупилось. Теперь все зависит от меня – нужно работать и помогать команде голами и передачи.
Ребятам просто нужно было положить мяч в сетку. Мне всегда хотелось быть тем, кто может и забивать, и отдавать передачи.
Посмотрите на историю этого клуба. Мы делаем заявление куда бы ни пришли. Нам нравится доминировать и создавать так много моментов, как мы сможем», – сказал Лукаку.
- Лукаку забил гол в этом матче и отдал голевую передачу.
- «МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
- Это восьмая победа команды при Уле-Гуннаре Сульшере.