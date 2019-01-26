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    Лукаку: «Посмотрите на историю «МЮ». Нам нравится доминировать на поле»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (3:1).

    «Я просто тренируюсь, и сегодня это окупилось. Теперь все зависит от меня – нужно работать и помогать команде голами и передачи.

    Ребятам просто нужно было положить мяч в сетку. Мне всегда хотелось быть тем, кто может и забивать, и отдавать передачи.

    Посмотрите на историю этого клуба. Мы делаем заявление куда бы ни пришли. Нам нравится доминировать и создавать так много моментов, как мы сможем», – сказал Лукаку.

    • Лукаку забил гол в этом матче и отдал голевую передачу.
    • «МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
    • Это восьмая победа команды при Уле-Гуннаре Сульшере.

    Источник: BBC

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    26.01.2019 01:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:14

      Конечно сделать голевые передачи игроку тоже приятно. Главное что бы это шло на пользу команде.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:26

      Кому-то нравиться доминировать, а кому-то чушь писать. Можно было бы пойти дальше и написать, что Лукаку стал автором хет-трика...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Гамачl 26 января 2019, 02:08

      Ну вы чего? Лукаку не забивал в этом матче, а сделал две голевые передачи.

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