Лукаку: «Посмотрите на историю «МЮ». Нам нравится доминировать на поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (3:1).

«Я просто тренируюсь, и сегодня это окупилось. Теперь все зависит от меня – нужно работать и помогать команде голами и передачи.

Ребятам просто нужно было положить мяч в сетку. Мне всегда хотелось быть тем, кто может и забивать, и отдавать передачи.

Посмотрите на историю этого клуба. Мы делаем заявление куда бы ни пришли. Нам нравится доминировать и создавать так много моментов, как мы сможем», – сказал Лукаку.