Санчес забил за «МЮ» впервые с октября. Это его второй гол в сезоне за клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (2:1, второй тайм).

В последний раз Санчес забивал за «МЮ» в октябре в матче АПЛ против «Ньюкасла» (3:2). Это был его единственный гол за клуб в сезоне-2018/19.