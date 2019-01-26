Санчес забил за «МЮ» впервые с октября. Это его второй гол в сезоне за клуб

Удивительная команда Арсенал теперь стала. То вообще не играют и проигрывают, то бегают, создают моменты, давят на противника и .... пропускают на раз 3 гола и ПРОИГРЫВАЮТ. Короче - какой-то проклятый отстой. Скоро уж 20 лет как в проруби с дерьмом бултыхаемся без всякой надежды доплыть хотя-бы до берега
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала» (2:1, второй тайм).
В последний раз Санчес забивал за «МЮ» в октябре в матче АПЛ против «Ньюкасла» (3:2). Это был его единственный гол за клуб в сезоне-2018/19.
- После этого он сыграл за «Манчестер Юнайтед» в восьми играх.
- В конце ноября игрок получил травму и выбыл на месяц.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «МЮ».