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    Санчес и Лукаку сыграют в атаке «МЮ», Обамеянг и Лаказетт выйдут у «Арсенала» с первых минут

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии.

    «Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косиелни, Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби, Рэмзи, Обамеянг, Лаказетт.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.

    • Матч начнется в 22:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    25.01.2019 21:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2019, 22:35

      Санчес и Лукаку в основе, считай п..сда рулю... Надеюсь, всё-таки этого не произойдёт и тот же Санчес хоть в раз в жизни будучи игроком МЮ выдаст отменный матч.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 22:28

      На такой ранней стадии жребий свёл эти две команды. У "МЮ" всё таки скамейка по длинней и качественней, есть кого выставить в кубковом матче, дав многим игрокам основы отдохнуть.

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