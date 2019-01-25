Санчес и Лукаку сыграют в атаке «МЮ», Обамеянг и Лаказетт выйдут у «Арсенала» с первых минут

Санчес и Лукаку в основе, считай п..сда рулю... Надеюсь, всё-таки этого не произойдёт и тот же Санчес хоть в раз в жизни будучи игроком МЮ выдаст отменный матч.
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 1/16 финала Кубка Англии.
«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косиелни, Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби, Рэмзи, Обамеянг, Лаказетт.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
- Матч начнется в 22:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.