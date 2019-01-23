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  • Переход в «Барселону» сделает де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

Переход в «Барселону» сделает де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

23 января 2019, 07:13
2

Голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг становится все ближе к «Барселоне».

Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 миллионов евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.

В борьбе за полузащитника сине-гранатовые опередили «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 миллионов евро. Агент де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в «Барселону».

  • Если 90-миллионная сделка осуществится, то де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории.
  • Сейчас рекорд принадлежит защитнику Вирджилу Ван Дейку, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 84,4 миллиона евро.
  • В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 28 матчах за «Аякс», забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Аякс Барселона де Йонг Френки
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1548223391
С его приходом и Рабьо в Барсу середина поля станет ещё более сильной и мобильной. Осталось защитные порядки укрепить...
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zigbert
1548228341
Игрок перспективный. Думается что Барселона сделает правильный выбор.
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