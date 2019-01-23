Переход в «Барселону» сделает де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

Голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг становится все ближе к «Барселоне».

Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 миллионов евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.

В борьбе за полузащитника сине-гранатовые опередили «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 миллионов евро. Агент де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в «Барселону».