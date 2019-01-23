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    Переход в «Барселону» сделает де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

    Голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг становится все ближе к «Барселоне».

    Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 миллионов евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.

    В борьбе за полузащитника сине-гранатовые опередили «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 миллионов евро. Агент де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в «Барселону».

    • Если 90-миллионная сделка осуществится, то де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории.
    • Сейчас рекорд принадлежит защитнику Вирджилу Ван Дейку, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 84,4 миллиона евро.
    • В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 28 матчах за «Аякс», забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

    Источник: De Telegraaf

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    23.01.2019 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 23 января 2019, 11:16

      Аяксовская академия рулит! Постоянно молодых талантов выдают на высокий уровень. Как они это делают!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:25

      Игрок перспективный. Думается что Барселона сделает правильный выбор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 09:03

      С его приходом и Рабьо в Барсу середина поля станет ещё более сильной и мобильной. Осталось защитные порядки укрепить...

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