Переход в «Барселону» сделает де Йонга самым дорогим голландским футболистом в истории

Голландский полузащитник «Аякса» Френки де Йонг становится все ближе к «Барселоне».
Как сообщает De Telegraaf, каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста около 90 млн евро. Журналист Танкреди Палмери уточнил, что 75 миллионов евро амстердамский клуб получит сразу, а еще 15 млн предусмотрены в виде бонусов за будущие успехи Де Йонга.
В борьбе за полузащитника сине-гранатовые опередили «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане были готовы заплатить за Де Йонга 75 миллионов евро. Агент де Йонга уже позвонил во французский и английский клубы, поблагодарил за их интерес, но сообщил, что Френки перейдет в «Барселону».
- Если 90-миллионная сделка осуществится, то де Йонг станет самым дорогим голландским футболистом в истории.
- Сейчас рекорд принадлежит защитнику Вирджилу Ван Дейку, за которого «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» 84,4 миллиона евро.
- В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 28 матчах за «Аякс», забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
Источник: De Telegraaf