Василий Березуцкий: «Как различать нас с братом? У меня кривой нос. И вообще, я красивее и умнее»

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие рассказали об отличиях друг от друга.

В начале этого месяца Березуцкие вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе». Сегодня они провели первую тренировку с командой и пообщались с клубным телевидением.

– Как отличать вас друг от друга?

(Василий). – Это легко. Я ломал нос пять раз. Просто посмотрите на него, он кривой.

(Алексей). – А ещe он ниже, чем я.

(Василий.) – Вообще, я красивее и умнее. Еще я очень скромный, разумеется.

– И с чувством юмора у вас всe в порядке.

(Василий). – Ну да.