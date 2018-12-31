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    Василий Березуцкий: «Как различать нас с братом? У меня кривой нос. И вообще, я красивее и умнее»

    Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие рассказали об отличиях друг от друга.

    В начале этого месяца Березуцкие вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе». Сегодня они провели первую тренировку с командой и пообщались с клубным телевидением.

    – Как отличать вас друг от друга?

    (Василий). – Это легко. Я ломал нос пять раз. Просто посмотрите на него, он кривой.

    (Алексей). – А ещe он ниже, чем я.

    (Василий.) – Вообще, я красивее и умнее. Еще я очень скромный, разумеется.

    – И с чувством юмора у вас всe в порядке.

    (Василий). – Ну да.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Витесса»

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