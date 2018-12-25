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    Клопп: «Даже если мы победим в Кубке, люди все равно скажут, что мы не выигрывали АПЛ 25 лет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трофеях в преддверии матча 1/32 Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

    «Всегда, когда люди говорят со мной о титулах, кажется, что мы должны выиграть каждый турнир. Но даже если мы победим в Кубке Англии, люди все равно скажут, что мы не побеждали в АПЛ 25 лет [«Ливерпуль» не становился чемпионом 29 лет – прим. «Бомбардира»].

    Мы не можем изменить мысли других людей. Мы должны выкладываться на максимум в каждом матче, как парни это и делают. Будем стараться снова и снова», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году.
    • Сейчас команда Юргена Клоппа занимает первую строчку в таблице с 54 очками.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Randy Ram 16 минут назад

      Как Лоськова призывали в Локо на прощальный официальный матч... так и Джерарда надо... чтоб получил золотую медаль АПЛ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3384

      GoldPlayFIFARus9 23 минуты назад

      30 лет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10252

      DVOK68 1 час назад

      Скажут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +123

      Ganesse 1 час назад

      «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году. Так это не 25 лет без чемпионства, а 29...

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