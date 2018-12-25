Клопп: «Даже если мы победим в Кубке, люди все равно скажут, что мы не выигрывали АПЛ 25 лет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трофеях в преддверии матча 1/32 Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

«Всегда, когда люди говорят со мной о титулах, кажется, что мы должны выиграть каждый турнир. Но даже если мы победим в Кубке Англии, люди все равно скажут, что мы не побеждали в АПЛ 25 лет [«Ливерпуль» не становился чемпионом 29 лет – прим. «Бомбардира»].

Мы не можем изменить мысли других людей. Мы должны выкладываться на максимум в каждом матче, как парни это и делают. Будем стараться снова и снова», – сказал Клопп.