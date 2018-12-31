Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

Слуцкий по жизни на березах выезжает.
Тренер «Витесса» Василий Березуцкий сообщил, что он и его брат Алексей прибыли на сбор голландской команды в Португалию.
«Мы уже в Португалии в расположении «Витесса», но команда еще не собралась», – сказал Березуцкий по телефону.
Ранее стало известно, что экс-футболисты ЦСКА и сборной России будут помогать в «Витессе» главному тренеру Леониду Слуцкому, под руководством которого играли в армейском клубе и национальной команде.
- Березуцкие завершили карьеру после чемпионата мира-2018. В декабре прошлого года они получили тренерские лицензии категории А.
- После 17-ти туров команда из Арнема набрала 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Эредивизие.