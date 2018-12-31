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    Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

    Тренер «Витесса» Василий Березуцкий сообщил, что он и его брат Алексей прибыли на сбор голландской команды в Португалию.

    «Мы уже в Португалии в расположении «Витесса», но команда еще не собралась», – сказал Березуцкий по телефону.

    Ранее стало известно, что экс-футболисты ЦСКА и сборной России будут помогать в «Витессе» главному тренеру Леониду Слуцкому, под руководством которого играли в армейском клубе и национальной команде.

    • Березуцкие завершили карьеру после чемпионата мира-2018. В декабре прошлого года они получили тренерские лицензии категории А.
    • После 17-ти туров команда из Арнема набрала 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Звезда запаса 3 минуты назад

      Слуцкий по жизни на березах выезжает.

      0
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      Рейтинг: +167

      Red-white-чемпион 4 минуты назад

      сначала думал эта шутка какая-то в начале статьи написано: Тренер «Витесса» Василий Березуцкий

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