Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

Тренер «Витесса» Василий Березуцкий сообщил, что он и его брат Алексей прибыли на сбор голландской команды в Португалию.

«Мы уже в Португалии в расположении «Витесса», но команда еще не собралась», – сказал Березуцкий по телефону.

Ранее стало известно, что экс-футболисты ЦСКА и сборной России будут помогать в «Витессе» главному тренеру Леониду Слуцкому, под руководством которого играли в армейском клубе и национальной команде.