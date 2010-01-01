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    Кубок английской Лиги. «Тоттенхэм» победил на «Эмирейтс» и вышел в полуфинал, «Челси» обыграл «Борнмут»

    Встреча 1/4 финала Кубка английской Лиги «Арсенал»«Тоттенхэм» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на счету Хонг-Мин Сона и Деле Алли.

    «Челси» в параллельной встрече с минимальным счетом обыграл «Борнмут». Голом на 84-й минуте отметился хавбек Эден Азар.

    Выход в следующую стадию оформили команды Маурисио Покеттино и Маурицио Сарри. Ранее полуфиналистами стали «Манчестер Сити» и «Бертон Альбион».

    Англия. Кубок Лиги. 1/4 финала

    Арсенал – Тоттенхэм – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сон, 20; 0:2 – Алли, 59.

    Челси – Борнмут – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Азар, 84.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16813

      vick-north-west 7 часов назад

      Челси скорей всего и возьмёт этот трофей

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      Рейтинг: +262

      LMI 10 часов назад

      Нам надрали жопку! Вай-вай, а ведь по иному быть и не могло. У нас намечается перспективная серия. Кто сказал, что Бернли это не гранд АПЛ. Гранд и еще какой. Арсенал уже несколько лет не умеет играть с топ-командами нижней части турнирной таблицы. Ну а кубок Лиги для нас всегда был чистым мучением. Проигрывали безнадежно при Венгере, не прибавим славы и при Эмери

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      Рейтинг: +2019

      Таганский 10 часов назад

      Удачи Челси в полуфинале!!

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