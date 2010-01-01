Кубок английской Лиги. «Тоттенхэм» победил на «Эмирейтс» и вышел в полуфинал, «Челси» обыграл «Борнмут»

Встреча 1/4 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» – «Тоттенхэм» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на счету Хонг-Мин Сона и Деле Алли.

«Челси» в параллельной встрече с минимальным счетом обыграл «Борнмут». Голом на 84-й минуте отметился хавбек Эден Азар.

Выход в следующую стадию оформили команды Маурисио Покеттино и Маурицио Сарри. Ранее полуфиналистами стали «Манчестер Сити» и «Бертон Альбион».

Англия. Кубок Лиги. 1/4 финала

Арсенал – Тоттенхэм – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сон, 20; 0:2 – Алли, 59.

Челси – Борнмут – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Азар, 84.

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