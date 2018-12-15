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    • Василий Березуцкий: «Если получу лицензию тренера и вид на работу, то зимой поеду на сборы с «Витессом»

    Василий Березуцкий: «Если получу лицензию тренера и вид на работу, то зимой поеду на сборы с «Витессом»

    Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о планах.

    «На данный момент мои амбиции таковы, что я хочу попробовать себя в работе тренером и понять, нравится ли мне это. Если мне понравится это, то тогда я могу с уверенностью сказать, что я захочу стать главным в лучшем клубе мира.

    Сейчас я не могу официально заявить, что с января я буду работать в тренерском штабе «Витесса». Осталось два пункта, которые необходимо решить.

    Во-первых, сдача экзамена. Без лицензии нельзя работать. Экзамен можно будет сдать 20 числа. Плюс еще нужно получить вид на работу. Если вот это произойдет, то тогда в январе мы должны будем поехать на сборы», – сказал Березуцкий.

    Василий Березуцкий: «Получили с братом предложение от Слуцкого поработать в «Витессе»

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2018 23:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 16 декабря 2018, 11:00

      Мне кажется тренерская хватка у него есть.Удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 декабря 2018, 08:23

      Игровой опыт внушительный, который должен помочь на тренерском поприще. Удачи парням !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 декабря 2018, 02:53

      Удачи вам, братья, надеюсь у вас всё получится...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > арейская 16 декабря 2018, 04:00

      спасибо,брат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      vovan55 16 декабря 2018, 02:02

      правильное решение...успехов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 декабря 2018, 00:47

      Удачи Василий

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Karlito Ben 16 декабря 2018, 00:39

      На помощь соотечественику!!!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 декабря 2018, 00:31

      Вперёд Василий , а то Слуцкому одному там скучно ....

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