Василий Березуцкий: «Если получу лицензию тренера и вид на работу, то зимой поеду на сборы с «Витессом»

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о планах.

«На данный момент мои амбиции таковы, что я хочу попробовать себя в работе тренером и понять, нравится ли мне это. Если мне понравится это, то тогда я могу с уверенностью сказать, что я захочу стать главным в лучшем клубе мира.

Сейчас я не могу официально заявить, что с января я буду работать в тренерском штабе «Витесса». Осталось два пункта, которые необходимо решить.

Во-первых, сдача экзамена. Без лицензии нельзя работать. Экзамен можно будет сдать 20 числа. Плюс еще нужно получить вид на работу. Если вот это произойдет, то тогда в январе мы должны будем поехать на сборы», – сказал Березуцкий.

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