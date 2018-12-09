Василий Березуцкий: «Получили с братом предложение от Слуцкого поработать в «Витессе»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что вместе с братом Алексеем получил предложение от Леонида Слуцкого поработать в «Витессе».

– На днях вы летали в Голландию. Как прошла встреча с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким?

– Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в «Витессе». Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно. Однако остается сразу несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы поехать в Голландию.

– Какие?

– Во-первых, сдать экзамен в РФС на получение тренерской лицензии (он будет 20 декабря). Без нее – никуда. Плюс оформить рабочую визу, а это не так просто. Так что остаются загвоздки. Но если все решим, то, думаю, сможем попробовать свои силы за рубежом.

– Если все уладите, уже в январе должны присоединиться к «Витессу»?

– Да, скорее всего, в эти сроки, в январе. Пока мы обговорили такие даты. Но не стоит забегать вперед. Еще существует ряд «но».

Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»