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    • Василий Березуцкий: «Получили с братом предложение от Слуцкого поработать в «Витессе»

    Василий Березуцкий: «Получили с братом предложение от Слуцкого поработать в «Витессе»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что вместе с братом Алексеем получил предложение от Леонида Слуцкого поработать в «Витессе».

    – На днях вы летали в Голландию. Как прошла встреча с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким?

    – Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в «Витессе». Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно. Однако остается сразу несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы поехать в Голландию.

    – Какие?

    – Во-первых, сдать экзамен в РФС на получение тренерской лицензии (он будет 20 декабря). Без нее – никуда. Плюс оформить рабочую визу, а это не так просто. Так что остаются загвоздки. Но если все решим, то, думаю, сможем попробовать свои силы за рубежом.

    – Если все уладите, уже в январе должны присоединиться к «Витессу»?

    – Да, скорее всего, в эти сроки, в январе. Пока мы обговорили такие даты. Но не стоит забегать вперед. Еще существует ряд «но».

    Березуцкие со Слуцким посетили матч «Фейеноорд» – «Венло». С января братья войдут в тренерский штаб «Витесса»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2018 13:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +209

      Горький565 9 декабря 2018, 15:22

      Всё прекрасно с одной стороны, но почему бы не помочь родному футболу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 9 декабря 2018, 14:55

      Отличное предложение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 декабря 2018, 13:51

      Предложение поработать?.. От работы кони дохнут!
      (Шутка).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 9 декабря 2018, 13:43

      двое из ларца-----будете мячи подносить ?

      -2
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 9 декабря 2018, 13:34

      Теперь вся Голландия будет ломать голову, зачем Слуцкому один и тот же помощник в двух экземплярах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > DOCTOR PENALTY 9 декабря 2018, 14:57

      Как эти, таксисты китайцы,один в ночь, другой в день, смены происходит в багажнике

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 9 декабря 2018, 13:25

      Опыт нужно набирать будущим тренерам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 декабря 2018, 13:17

      Уже представил...Два главных тренера на скамейке запасных,ну в будущем)))...

      2
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      ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > KOLBIS 9 декабря 2018, 13:28

      Да не, Василий старшим будет. Все-таки он первым родился.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > vick-north-west 9 декабря 2018, 13:42

      Ну думаю они там разберутся между собой...

      0
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