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    Караваев: «В «Витессе» начальник команды – девушка. Вообще топовая!»

    Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, что должность начальника в команде из Арнема занимает девушка по имени Мириам Клиффорд.

    – В административный штаб «Витесса» также входит девушка – Мириам Клиффорд. Чем она занимается?

    – Это наш «тим менеджер» – начальник команды по-русски. Все организационные, бытовые вопросы она решает – бронь отелей, организация выездов и так далее. Вообще топовая! Мириам и мне много помогала, особенно первое время в Голландии – ездила со мной по визовым вопросам, например. Очень крутая.

    – В большинстве российских клубов девушки на выезды летать не могут, даже если они там работают. Мириам всегда с вами?

    – Конечно! Я заметил, что в России вообще намного больше условностей, чем в Европе. Например, у нас привыкли постоянно забирать со стола соль после еды. Или в России постоянно говорят: «Не свисти, денег не будет!» Ни в «Спарте», ни в Голландии таких предрассудков нет.

    «Витесс» с лета этого года возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Ранее стало известно, что в его тренерский штаб войдут бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

    Источник: Sport24

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    27.11.2018 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 27 ноября 2018, 18:27

      Та мы давно поняли что Россия тюрьма для рабов

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