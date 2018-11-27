Караваев: «В «Витессе» начальник команды – девушка. Вообще топовая!»

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, что должность начальника в команде из Арнема занимает девушка по имени Мириам Клиффорд.

– В административный штаб «Витесса» также входит девушка – Мириам Клиффорд. Чем она занимается?

– Это наш «тим менеджер» – начальник команды по-русски. Все организационные, бытовые вопросы она решает – бронь отелей, организация выездов и так далее. Вообще топовая! Мириам и мне много помогала, особенно первое время в Голландии – ездила со мной по визовым вопросам, например. Очень крутая.

– В большинстве российских клубов девушки на выезды летать не могут, даже если они там работают. Мириам всегда с вами?

– Конечно! Я заметил, что в России вообще намного больше условностей, чем в Европе. Например, у нас привыкли постоянно забирать со стола соль после еды. Или в России постоянно говорят: «Не свисти, денег не будет!» Ни в «Спарте», ни в Голландии таких предрассудков нет.

«Витесс» с лета этого года возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Ранее стало известно, что в его тренерский штаб войдут бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.