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    Караваев: «Слуцкий голландцам о Березуцких ничего не говорил»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о скором приходе в тренерский штаб братьев Березуцких.

    – В Россию вовсю обсуждаются слухи о том, что в тренерский штаб «Витесса» могут войти Алексей и Василий Березуцкие…

    – Официально тренерский штаб ничего не объявлял. Сам я все узнал из прессы. Вроде бы наш гендиректор информацию подтвердил – Березуцкие приедут зимой. Но, повторюсь, Слуцкий голландцам об этом не говорил…

    Сам я был бы рад увидеть братьев в тренерском штабе. Голландский чемпионат – сильно перекошен в атаку и их видение игры в защите наверняка пригодится.

    – В команде нет разговоров, что Слуцкий лоббирует русских?

    – В «Витессе» такое невозможно. У нас отличная атмосфера. Никого не волнует, какой у тебя паспорт. Поэтому приезд Березуцких воспримут нормально.

    – Какие воспоминания остались от совместных тренировок с братьями в ЦСКА?

    – Опытные ребята, и они мне много помогали, когда я был в ЦСКА. Любят много пошутить, особенно Вася, и это тоже здорово, создается позитивная атмосфера. Уверен, они добавят «Витессу» позитива.

    – Не смущает то, что Березуцкие никогда не играли за границей?

    – В футболе секретов для них нет. Конечно, есть отличия в ментальности, но они быстро приспособятся. И Вася, и Леха хорошо говорят по-английски. А это самое главное. Ну и Слуцкий подскажет какие-то моменты.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2018 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 ноября 2018, 10:50

      Было бы интересно. За Витесс можно было бы поболеть.

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