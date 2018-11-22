Караваев: «Слуцкий голландцам о Березуцких ничего не говорил»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о скором приходе в тренерский штаб братьев Березуцких.

– В Россию вовсю обсуждаются слухи о том, что в тренерский штаб «Витесса» могут войти Алексей и Василий Березуцкие…

– Официально тренерский штаб ничего не объявлял. Сам я все узнал из прессы. Вроде бы наш гендиректор информацию подтвердил – Березуцкие приедут зимой. Но, повторюсь, Слуцкий голландцам об этом не говорил…

Сам я был бы рад увидеть братьев в тренерском штабе. Голландский чемпионат – сильно перекошен в атаку и их видение игры в защите наверняка пригодится.

– В команде нет разговоров, что Слуцкий лоббирует русских?

– В «Витессе» такое невозможно. У нас отличная атмосфера. Никого не волнует, какой у тебя паспорт. Поэтому приезд Березуцких воспримут нормально.

– Какие воспоминания остались от совместных тренировок с братьями в ЦСКА?

– Опытные ребята, и они мне много помогали, когда я был в ЦСКА. Любят много пошутить, особенно Вася, и это тоже здорово, создается позитивная атмосфера. Уверен, они добавят «Витессу» позитива.

– Не смущает то, что Березуцкие никогда не играли за границей?

– В футболе секретов для них нет. Конечно, есть отличия в ментальности, но они быстро приспособятся. И Вася, и Леха хорошо говорят по-английски. А это самое главное. Ну и Слуцкий подскажет какие-то моменты.