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    Караваев: «Когда увидят, что я достоин вызова в сборную России, наверняка пригласят»

    Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о возможном вызове в сборную России и потенциальных конкурентах по позиции Марио Фернандесе и Владиславе Игнатьеве.

    «Фернандес — конечно, мастер. Но и Игнатьев — хороший правый защитник. Сам я мечтаю о сборной, но на тренеров точно не обижаюсь. Уверен, они знают о моих выступлениях за «Витесс». Когда увидят, что я достоин вызова в сборную, наверняка пригласят. На данный момент Игнатьев сильнее, раз он в составе», — сказал 23-летний воспитанник ЦСКА.

    Караваев покинул московский клуб в августе 2016 года, перейдя в пражскую «Спарту». Трансфер в «Витесс» за 1,5 миллиона евро состоялся в январе 2018. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах на клубном уровне и отметился двумя результативными передачами.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2018 01:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 29 ноября 2018, 22:27

      Черчесов не видит его как будто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:34

      Когда Гинер продаст Фернандеса ( а деньги ЦСКА нужны ), то есть смысл купить Караваева на его позицию. Тогда и шансов попасть в сборную будет больше у парня.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 10:05

      Так оно и будет, Слуцкий его и продолжает готовить на это
      место в ЦСКА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 22 ноября 2018, 10:12

      Время покажет как оно будет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 10:19

      Это и так всем известно, а пока так есть.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 ноября 2018, 06:53

      Кстати. удивительно, почему не приглашают, попробовать силы хотя-бы в товарняке.

      1
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