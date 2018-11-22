Караваев: «Когда увидят, что я достоин вызова в сборную России, наверняка пригласят»

Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о возможном вызове в сборную России и потенциальных конкурентах по позиции Марио Фернандесе и Владиславе Игнатьеве.

«Фернандес — конечно, мастер. Но и Игнатьев — хороший правый защитник. Сам я мечтаю о сборной, но на тренеров точно не обижаюсь. Уверен, они знают о моих выступлениях за «Витесс». Когда увидят, что я достоин вызова в сборную, наверняка пригласят. На данный момент Игнатьев сильнее, раз он в составе», — сказал 23-летний воспитанник ЦСКА.

Караваев покинул московский клуб в августе 2016 года, перейдя в пражскую «Спарту». Трансфер в «Витесс» за 1,5 миллиона евро состоялся в январе 2018. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах на клубном уровне и отметился двумя результативными передачами.

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