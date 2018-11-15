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    Прядкин: «Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что клубам стоит организовывать на матчах мероприятия для болельщиков. По его словам, лига хочет добиться возвращения пива на стадионы.

    «Помимо спортивной составляющей есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Болельщикам должно быть приятно приходить на стадион. Они должны получать некую добавленную стоимость по сравнению с просмотром телетрансляции. Клуб должен работать над тем, чтобы занять их некими мероприятиями, шоу, перетекающим уже собственно в матч. Нужно разрабатывать программу и послематчевых развлечений. Я часто бываю на стадионах по всему миру и вижу, что даже после завершения игры люди не сразу расходятся.

    Наконец, арена должна быть, скажем так, правильной, то есть обеспечивающей беспрепятственный доступ различным категориям людей, максимально комфортной для семейных посещений, с детскими комнатами и аниматорами, если надо. И до нее должно быть удобно добираться.

    Пиво в пластиковых стаканах? Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться. Я не шучу. Ведь все это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало», – сказал Прядкин.

    Источник: «Коммерсантъ»

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    15.11.2018 15:47
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 16 ноября 2018, 20:14

      какой там нахвиг футбол,пожрать бы по-свински и откинутся рылом в тёплом хлеву и чтобы шершни не доставали-хррр... уже сплю и хроплю...

      0
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 16 ноября 2018, 16:15

      А я-то думал, что необходимо добиваться повышения КАЧЕСТВА ФУТБОЛА и его ЗРЕЛИЩНОСТИ.

      А оно вон как, Михалыч... (((

      1
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 16 ноября 2018, 15:04

      Удел этого дурака думать о сосисках с пивом. Как только такие во власть попадают?!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:45

      Давай уж и водяру тогда. Пиво без водки - деньги на ветер. Это каждый болельщик знает.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 16 ноября 2018, 10:41

      ну да , а детям безалкогольного.......они вообще думать умеют?...в России , слово ЧИНОВНИК, нарицательное!!!!!!!! это -же надо так слово испоганить!

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 15 ноября 2018, 23:01

      Прядкин ублюдок не думает своей головой, а думает как бы бабла заработать!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 ноября 2018, 22:30

      Нет, ну я понимаю, когда мы на 3-ю лигу приносили синьку, т.к. такой футбол без синьки не интересен.
      Неужели Премьер-лига такого же уровня, что и 3-я лига, что без синьки не взглянуть???
      Прядкин лоббирует интересы пивоваренных магнатов, и понятно, что не за спасибо.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 15 ноября 2018, 21:27

      Ненормальный. Кошмар, какие люди стоят у руководства РПЛ и не только. А ещё "в виде послематчевых развлечений" давайте проводить гладиаторские бои. Цель Прядкина - чтобы на стадион приходили "животные", а не любители футбола.

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      Рейтинг: +1009

      Krics 15 ноября 2018, 21:16

      Читая коменты, все больше соглашаешься с выражением: "каждый судит в меру своей испорчености".

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 15 ноября 2018, 21:16

      Прядкину не терпится затоптать росток посещений на стадионе.
      Интересно как будут соседствовать детские комнаты, аниматоры и питейные заведения? Продажа пива и алкогольных напитков вблизи школ, детских учреждений и спортивных сооружений ближе 300 метров запрещена законом. В цифрах не уверен.

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