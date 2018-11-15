Прядкин: «Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что клубам стоит организовывать на матчах мероприятия для болельщиков. По его словам, лига хочет добиться возвращения пива на стадионы.

«Помимо спортивной составляющей есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Болельщикам должно быть приятно приходить на стадион. Они должны получать некую добавленную стоимость по сравнению с просмотром телетрансляции. Клуб должен работать над тем, чтобы занять их некими мероприятиями, шоу, перетекающим уже собственно в матч. Нужно разрабатывать программу и послематчевых развлечений. Я часто бываю на стадионах по всему миру и вижу, что даже после завершения игры люди не сразу расходятся.

Наконец, арена должна быть, скажем так, правильной, то есть обеспечивающей беспрепятственный доступ различным категориям людей, максимально комфортной для семейных посещений, с детскими комнатами и аниматорами, если надо. И до нее должно быть удобно добираться.

Пиво в пластиковых стаканах? Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться. Я не шучу. Ведь все это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало», – сказал Прядкин.