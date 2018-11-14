Sport24: братья Березуцкие будут помогать Слуцкому в «Витессе»

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Футболисты, завершившие карьеру перед началом этого сезона, присоединятся к голландскому клубу в ближайшее время.

Ранее Березуцкие выступали под руководством Слуцкого в ЦСКА и сборной России. Вместе с российским специалистом в «Витессе» уже работает экс-спортивный директор армейского клуба Олег Яровинский.

После 12-ти туров «Витесс» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие.