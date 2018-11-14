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    Sport24: братья Березуцкие будут помогать Слуцкому в «Витессе»

    Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Футболисты, завершившие карьеру перед началом этого сезона, присоединятся к голландскому клубу в ближайшее время.

    Ранее Березуцкие выступали под руководством Слуцкого в ЦСКА и сборной России. Вместе с российским специалистом в «Витессе» уже работает экс-спортивный директор армейского клуба Олег Яровинский.

    После 12-ти туров «Витесс» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: Sport24

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    14.11.2018 17:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 08:01

      Хороший тренерский штаб получится. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:50

      Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
      Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- http://ocn.pt/WW8P

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      Князев 15 ноября 2018, 00:54

      Собирает всю еврейскую братию

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 ноября 2018, 21:01

      накуриваться вместе будут

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > KARAT777 14 ноября 2018, 21:24

      Это к Мамаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 14 ноября 2018, 18:47

      Дядя Леня или Роман Аркадьевич , помогите нам с трудоустройством.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Hansson 14 ноября 2018, 18:22

      Будут отвечать за настроение

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 18:01

      А добро у Гершковича получили ?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 14 ноября 2018, 17:45

      По русским березам затосковал Лёня на чужбине...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Бомбардиръ 14 ноября 2018, 18:21

      тебя к нему надо отправить... ну, там сортир помыть... шнурки погладить... дорожку от листьев подмести..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > кошмарик 14 ноября 2018, 19:08

      зависть это грех

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 17:44

      Вот те новость

      1
      Ответить
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