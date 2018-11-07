Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин: «Из «Кайрата» уже никуда переходить не буду»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своем будущем.

    «Мини-футбол или пляжный футбол? Нет, не хотел бы пробовать себя в этом. Единственное, хотел бы успеть, – потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Уже третий год со мной эта идея.

    Куда перейду, если «Кайрат» не продлит контракт? Переходить уже, конечно, никуда не буду», – сказал Аршавин.

    «Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона

    Источник: Официальный ютуб-канал «Кайрата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 ноября 2018, 23:08

      Если скучно стало - Как вариант, попробовать путь кокорина иль мамаева.
      А чё, если детьми, жёнами и клубами можно было по-молодости бросаться, чё таперича не испытать новых ощущений?
      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 ноября 2018, 21:43

      В ПОЛИТИКУ ПОЙДЁТ!!! К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 7 ноября 2018, 20:23

      зря... есть же ещё чемпионаты Беларуси, Армении, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 7 ноября 2018, 20:07

      Перейдет в Арарат. Там сейчас Павлюченко Измайлов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Mazai-NN 7 ноября 2018, 20:14

      у тебя устаревшая инфа чувак

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 19:50

      в пляжный футбол можно было попробовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 19:46

      Куда уже возьмут бывшего хорошего футболиста?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 