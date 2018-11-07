Аршавин: «Из «Кайрата» уже никуда переходить не буду»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своем будущем.

«Мини-футбол или пляжный футбол? Нет, не хотел бы пробовать себя в этом. Единственное, хотел бы успеть, – потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Уже третий год со мной эта идея.

Куда перейду, если «Кайрат» не продлит контракт? Переходить уже, конечно, никуда не буду», – сказал Аршавин.

«Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона