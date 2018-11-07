Аршавин: «Из «Кайрата» уже никуда переходить не буду»

Если скучно стало - Как вариант, попробовать путь кокорина иль мамаева.
А чё, если детьми, жёнами и клубами можно было по-молодости бросаться, чё таперича не испытать новых ощущений?
Удачи!
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своем будущем.
«Мини-футбол или пляжный футбол? Нет, не хотел бы пробовать себя в этом. Единственное, хотел бы успеть, – потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Уже третий год со мной эта идея.
Куда перейду, если «Кайрат» не продлит контракт? Переходить уже, конечно, никуда не буду», – сказал Аршавин.
«Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона