Коммерческий директор ЦСКА: «Баннер фанатов на игре с «Реалом» – не протест, а всего лишь напоминание о «ВЭБ Арене»

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что баннер «Наши стены – стадион Песчаный», вывешенный болельщиками команды на трибунах «Лужников» на матче второго тура Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0), – не протест, а лишь констатация факта и напоминание о домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

«Это, скорее, констатация факта, а не протест. Если бы фанаты не пришли на стадион – вот это был бы протестный жест. А этот баннер – лишь напоминание о нашей домашней арене. В целом же игра сложилась очень удачно, громкая победа стала своеобразным продолжением положительных эмоций и результатов чемпионата мира, матчи которого также проходили в «Лужниках».

Гораздо больше нас сейчас волнуют проблемы другого характера – это различные технические сложности, с которыми мы столкнулись. Так, например, трудности с доступом на стадион, а также с выходом зрителей. Все было совсем не так гладко, как во время чемпионата мира. Это не значит, что мы кого-то хотим обвинить – тот же «Лужники». Это и вина клуба тоже. Просто увидели, что нам еще нужно работать над организацией игр. Мы в авральном режиме переехали на этот стадион и знали, что столкнемся с проблемами. Теперь станем их устранять», – сказал Зарубьян.