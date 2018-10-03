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    Коммерческий директор ЦСКА: «Баннер фанатов на игре с «Реалом» – не протест, а всего лишь напоминание о «ВЭБ Арене»

    Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что баннер «Наши стены – стадион Песчаный», вывешенный болельщиками команды на трибунах «Лужников» на матче второго тура Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0), – не протест, а лишь констатация факта и напоминание о домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

    «Это, скорее, констатация факта, а не протест. Если бы фанаты не пришли на стадион – вот это был бы протестный жест. А этот баннер – лишь напоминание о нашей домашней арене. В целом же игра сложилась очень удачно, громкая победа стала своеобразным продолжением положительных эмоций и результатов чемпионата мира, матчи которого также проходили в «Лужниках».

    Гораздо больше нас сейчас волнуют проблемы другого характера – это различные технические сложности, с которыми мы столкнулись. Так, например, трудности с доступом на стадион, а также с выходом зрителей. Все было совсем не так гладко, как во время чемпионата мира. Это не значит, что мы кого-то хотим обвинить – тот же «Лужники». Это и вина клуба тоже. Просто увидели, что нам еще нужно работать над организацией игр. Мы в авральном режиме переехали на этот стадион и знали, что столкнемся с проблемами. Теперь станем их устранять», – сказал Зарубьян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 3 октября 2018, 16:24

      Лужники же нейтральная арена. Другое дело если бы матч играли на открывашке...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 октября 2018, 16:16

      Было бы вообще странно думать , что болельщики ЦСКА могут быть против чтобы играть матчи ЛЧ в "Лужниках" потому, что и болельщиков может прийти больше и клуб больше заработает на этих играх , так что если такие болельщики и есть которые против этого , то на мой взгляд это очень странные мягко говоря болельщики ЦСКА.

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