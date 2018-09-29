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  • Примера. «Реал» и «Атлетико» обошлись без голов. Сливочные не обыгрывают соперника дома с 2012 года

Примера. «Реал» и «Атлетико» обошлись без голов. Сливочные не обыгрывают соперника дома с 2012 года

29 сентября 2018, 23:35
15

В рамках седьмого тура Примеры состоялось мадридское дерби. Команды обошлись без голов, «Реал» занимает второе место в таблице.

Сливочные последний раз побеждали красно-белых дома в рамках чемпионата Испании в 2012 году. Обеим командам на следующей неделе предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Реал – Атлетико – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема (Винисиус, 88), Бэйл (Себальос, 46), Модрич (Лукас, 82), Асенсио, Каземиро.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Сауль, Родриго (Калинич, 85), Лемар (Корреа, 60), Коке, Гризманн, Коста (Тейе, 69).

Предупреждения: Карвахаль, 30; Рамос, 61; Начо, 90+2 – Хуанфран, 48; Лемар, 59; Коке, 70; Корреа, 90+3.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (15)
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САНЁК17
1538253479
Отскочили от друг друга
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vladik12
1538253607
Игра была равна, ...
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BRO_football
1538253642
Мудаки! Такой шанс был у Реала догнать и обогнать Барселону в турнирной таблице. А они им не воспользовались!
Ответить
Рубик Докоян
1538254384
Более чем предсказуемо сыграли. В играх между собой эти команды очень редко радуют болельщиков забитыми голами.
Ответить
Патронташ
1538255244
Ровненько все идут в таблице...
Ответить
Александр ЗА
1538255808
Да
Ответить
XoVoS
1538262340
Дерби кончаются с миром
Ответить
ДАША Д
1538268019
И Барселона в ничью сыграла. Все остались при своих.
Ответить
+50/-50
1538283851
Ставил на ничью. Реал не впечатляет. Атлетико? Сборная? Похоже, в Ла Лиге начинается "застой".
Ответить
zigbert
1538300050
Для Атлетико такой принцип игры является основополагающим.
Ответить
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