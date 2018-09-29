Примера. «Реал» и «Атлетико» обошлись без голов. Сливочные не обыгрывают соперника дома с 2012 года

В рамках седьмого тура Примеры состоялось мадридское дерби. Команды обошлись без голов, «Реал» занимает второе место в таблице.

Сливочные последний раз побеждали красно-белых дома в рамках чемпионата Испании в 2012 году. Обеим командам на следующей неделе предстоит сыграть в Лиге чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

Реал – Атлетико – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема (Винисиус, 88), Бэйл (Себальос, 46), Модрич (Лукас, 82), Асенсио, Каземиро.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис, Сауль, Родриго (Калинич, 85), Лемар (Корреа, 60), Коке, Гризманн, Коста (Тейе, 69).

Предупреждения: Карвахаль, 30; Рамос, 61; Начо, 90+2 – Хуанфран, 48; Лемар, 59; Коке, 70; Корреа, 90+3.

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