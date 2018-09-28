Чалов – о шансах победить «Реал»: «Верим в чудо»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдет 2 октября в «Лужниках».

«Честно скажу: пока о Лиге чемпионов не думаю. Но да, это будет что-то совершенно нереальное!

Я рад сыграть на таком фантастическом стадионе, как «Лужники». Уверен: это будет кайф. Конечно, есть желание приносить пользу команде в каждой игре. А особенно — забить в Лиге чемпионов. Потому что это уже совсем другое, чем в РПЛ.

Как оценю шансы обыграть «Реал»? Верим в чудо», — сказал Чалов.