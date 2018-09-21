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  • Семак: «Ничья на выезде с сильным соперником – неплохой результат»

Семак: «Ничья на выезде с сильным соперником – неплохой результат»

21 сентября 2018, 06:33
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил ничейный результат в игре с «Копенгагеном».

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Как прокомментируете игру Анюкова? Из под него пробили в штангу и забили гол.

– Гол пришел с другого фланга. В первом моменте да, он пошел читать ситуацию на случай передачи или удара по воротам, немного отвалился от линии. Там была и хорошая игра нападающего, который классно принял мяч и пробил. Мы уверены в Анюкове, когда он играет, никаких к нему вопросов у меня не может быть.

– Показалось, что в первом тайме были проблемы с выходом из-под прессинга. Нету чаще всех отдавал передачи назад Луневу, после чего следовал вынос. Это связано с давлением или, может быть, была установка чаще играть через дальние передачи Лунева?

– Вопрос принятия решений. Проблема в том, что даже когда Лунев выносил, мы не цеплялись за мяч, проигрывали подбор. Очень неуверенно играли при выходе из обороны в атаку, это правда. Надо отдать должное сопернику, а нам учиться действовать под давлением.

– Говоря об улучшении качества игры после перерыва, вы имели в виду и улучшения при выходе из обороны?

– Мы работаем над этим, это не так легко. Самое сложное, что есть – позиционная атака. Нужно учить игроков спокойно играть под давлением и правильно расставляться.

– Насколько вы довольны результатом?

– Любой спортсмен не может быть рад ничейному результату. Если брать таблицу, то ничья на выезде с сильным соперником – неплохой результат.

– Маркизио сегодня провел максимальное количество времени из того, что было до этого. Как проходит набор его формы? Он будет готов выйти в старте с «Локомотивом»?

– Набор формы идет хорошо, потихоньку мы его интегрируем в нашу игру. Скоро он будет готов на сто процентов. Будет ли он готов к «Локомотиву», посмотрим по его состоянию, и по другим показателям, которые помогут нам принять объективное решение.

Источник: Sports.ru
Лига Европы Зенит Копенгаген Анюков Александр Маркизио Клаудио Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (6)
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somn
1537503008
Зениту с таким составом в Европе не светит.
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vodomut
1537503470
сильный соперник?смешно
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LIO1987
1537505236
Команде с такими амбициями и кошельком! Да уж - результат отличный! А соперник прям гранд мирового масштаба!!!
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portero
1537505792
Дзюба и Кузя просели по физике, Смольников пожар, Семак с знаменами протянул раньше надо было делать
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Derzkiy1
1537514858
Если для Зенита Копенгаген сильный соперник , то в лиги чемпионов им точно делать нечего , все колготки обдристают
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zigbert
1537526219
Соперник Зениту достался неуступчивый ,ничья для команды хороший результат.
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