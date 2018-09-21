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    Семак: «Ничья на выезде с сильным соперником – неплохой результат»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил ничейный результат в игре с «Копенгагеном».

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Как прокомментируете игру Анюкова? Из под него пробили в штангу и забили гол.

    – Гол пришел с другого фланга. В первом моменте да, он пошел читать ситуацию на случай передачи или удара по воротам, немного отвалился от линии. Там была и хорошая игра нападающего, который классно принял мяч и пробил. Мы уверены в Анюкове, когда он играет, никаких к нему вопросов у меня не может быть.

    – Показалось, что в первом тайме были проблемы с выходом из-под прессинга. Нету чаще всех отдавал передачи назад Луневу, после чего следовал вынос. Это связано с давлением или, может быть, была установка чаще играть через дальние передачи Лунева?

    – Вопрос принятия решений. Проблема в том, что даже когда Лунев выносил, мы не цеплялись за мяч, проигрывали подбор. Очень неуверенно играли при выходе из обороны в атаку, это правда. Надо отдать должное сопернику, а нам учиться действовать под давлением.

    – Говоря об улучшении качества игры после перерыва, вы имели в виду и улучшения при выходе из обороны?

    – Мы работаем над этим, это не так легко. Самое сложное, что есть – позиционная атака. Нужно учить игроков спокойно играть под давлением и правильно расставляться.

    – Насколько вы довольны результатом?

    – Любой спортсмен не может быть рад ничейному результату. Если брать таблицу, то ничья на выезде с сильным соперником – неплохой результат.

    – Маркизио сегодня провел максимальное количество времени из того, что было до этого. Как проходит набор его формы? Он будет готов выйти в старте с «Локомотивом»?

    – Набор формы идет хорошо, потихоньку мы его интегрируем в нашу игру. Скоро он будет готов на сто процентов. Будет ли он готов к «Локомотиву», посмотрим по его состоянию, и по другим показателям, которые помогут нам принять объективное решение.

    Источник: Sports.ru

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    21.09.2018 06:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:36

      Соперник Зениту достался неуступчивый ,ничья для команды хороший результат.

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 сентября 2018, 10:27

      Если для Зенита Копенгаген сильный соперник , то в лиги чемпионов им точно делать нечего , все колготки обдристают

      1
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      Рейтинг: +67327

      portero 21 сентября 2018, 07:56

      Дзюба и Кузя просели по физике, Смольников пожар, Семак с знаменами протянул раньше надо было делать

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 21 сентября 2018, 07:47

      Команде с такими амбициями и кошельком! Да уж - результат отличный! А соперник прям гранд мирового масштаба!!!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 21 сентября 2018, 07:17

      сильный соперник?смешно

      3
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 21 сентября 2018, 07:10

      Зениту с таким составом в Европе не светит.

      1
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