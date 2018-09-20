Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА и занимает 46 место

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная России поднялась на три строчки и теперь располагается на 46-м месте.

Бельгия набрала одинаковое количество баллов с Францией и теперь делит с чемпионами мира-2018 первое место. Впервые в истории существования рейтинга сразу две команды находятся на его вершине.

Рейтинг сборных ФИФА от 20 сентября

1 (1). Франция

1 (2). Бельгия

3 (3). Бразилия

4 (4). Хорватия

5 (5). Уругвай

6 (6). Англия

7 (7). Португалия

8 (8). Швейцария

9 (9). Испания

10 (9). Дания

11 (11). Аргентина

12 (12). Чили

12 (15). Германия

14 (14). Колумбия

15 (13). Швеция

15 (16). Мексика

17 (17). Голландия

18 (18). Польша

19 (19). Уэльс

20 (21). Италия...

29 (35). Украина...

46 (49). Россия...

80 (78). Белоруссия.