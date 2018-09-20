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  • Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА и занимает 46 место

Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА и занимает 46 место

20 сентября 2018, 14:28
9

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная России поднялась на три строчки и теперь располагается на 46-м месте.

Бельгия набрала одинаковое количество баллов с Францией и теперь делит с чемпионами мира-2018 первое место. Впервые в истории существования рейтинга сразу две команды находятся на его вершине.

Рейтинг сборных ФИФА от 20 сентября

1 (1). Франция

1 (2). Бельгия

3 (3). Бразилия

4 (4). Хорватия

5 (5). Уругвай

6 (6). Англия

7 (7). Португалия

8 (8). Швейцария

9 (9). Испания

10 (9). Дания

11 (11). Аргентина

12 (12). Чили

12 (15). Германия

14 (14). Колумбия

15 (13). Швеция

15 (16). Мексика

17 (17). Голландия

18 (18). Польша

19 (19). Уэльс

20 (21). Италия...

29 (35). Украина...

46 (49). Россия...

80 (78). Белоруссия.

Источник: ФИФА
Россия Россия
Комментарии (9)
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ArReal
1537446200
Фу - какой стыд - ниже стран третьего Мира Украины и Колумбии!!!Нужно собраться и вернуть былые позиции!!!
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Decorhome
1537446509
Усы надежды работают
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zubr252
1537447353
Что то медленно поднимаемся пора уже нам в десятке находится.Подождем...
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FanatSerj
1537450302
Россия идет к Украине, а Украина к России братья неразлучны ))
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Yuriysss
1537450883
Что то непонятный рейтинг, Украина нигде не играла , а рейтинг все поднимается, вот опять на 6 строчек!!!
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zigbert
1537458070
Наши братья белорусы ,тоже поднялись а вот братья украинцы ,опустились.
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headdevil
1537493046
Нужно до 29 ноября подняться до 35 где-то строчки, чтобы попасть во вторую корзину отбора к Евро. Иначе ойойоой. Для этого надо выигрывать в Лиге Наций все матчи или почти все, хрен посчитаешь, но сгорают очки за 2014 год за поражение и две ничьи на отборе Евро-16.
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Igor Belousov
1537516976
лигу наций выиграем и мы в десятке
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