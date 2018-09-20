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    Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА и занимает 46 место

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

    Сборная России поднялась на три строчки и теперь располагается на 46-м месте.

    Бельгия набрала одинаковое количество баллов с Францией и теперь делит с чемпионами мира-2018 первое место. Впервые в истории существования рейтинга сразу две команды находятся на его вершине.

    Рейтинг сборных ФИФА от 20 сентября

    1 (1). Франция

    1 (2). Бельгия

    3 (3). Бразилия

    4 (4). Хорватия

    5 (5). Уругвай

    6 (6). Англия

    7 (7). Португалия

    8 (8). Швейцария

    9 (9). Испания

    10 (9). Дания

    11 (11). Аргентина

    12 (12). Чили

    12 (15). Германия

    14 (14). Колумбия

    15 (13). Швеция

    15 (16). Мексика

    17 (17). Голландия

    18 (18). Польша

    19 (19). Уэльс

    20 (21). Италия...

    29 (35). Украина...

    46 (49). Россия...

    80 (78). Белоруссия.

    Источник: ФИФА

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    20.09.2018 14:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 сентября 2018, 11:02

      лигу наций выиграем и мы в десятке

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 сентября 2018, 04:24

      Нужно до 29 ноября подняться до 35 где-то строчки, чтобы попасть во вторую корзину отбора к Евро. Иначе ойойоой. Для этого надо выигрывать в Лиге Наций все матчи или почти все, хрен посчитаешь, но сгорают очки за 2014 год за поражение и две ничьи на отборе Евро-16.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:41

      Наши братья белорусы ,тоже поднялись а вот братья украинцы ,опустились.

      3
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      Рейтинг: +375

      Yuriysss 20 сентября 2018, 16:41

      Что то непонятный рейтинг, Украина нигде не играла , а рейтинг все поднимается, вот опять на 6 строчек!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Yuriysss 20 сентября 2018, 18:40

      они в лиге наций 2 игры выиграли

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2018, 16:31

      Россия идет к Украине, а Украина к России братья неразлучны ))

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 20 сентября 2018, 15:42

      Что то медленно поднимаемся пора уже нам в десятке находится.Подождем...

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 сентября 2018, 15:28

      Усы надежды работают

      1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 15:23

      Фу - какой стыд - ниже стран третьего Мира Украины и Колумбии!!!Нужно собраться и вернуть былые позиции!!!

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