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Коларж – о ничьей с ЦСКА: «Это просто позор»

20 сентября 2018, 10:07
23

Полузащитник «Виктории» Даниэль Коларж назвал позором упущенную победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Нам очень жаль. Это было действительно очень обидно. Если вы ведете 2:0 к перерыву, то, конечно, хотите сохранить такой счет до финального свистка.

ЦСКА во втором тайме поменял игру и стал оказывать давление. У них были хорошие шансы, хотя у нас тоже были неплохие моменты.

В любом случае, это просто позор, что не удалось сохранить победу», – заявил Коларж.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

Источник: ФК «Виктория» Пльзень
Лига чемпионов Виктория ЦСКА Коларж Даниэль
Комментарии (23)
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Майор Дзагоев
1537427632
Позор, ребята - это судья, который чистый гол отменяет. А так вы, месье чех, крупно и жидко проиграли второй тайм, а вместе с ним и почти игру
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insider_retro
1537427965
Сыграть вничью в ЛЧ - это неудача, не более... Просто у армейцев есть зубы и ещё что-то и нечто..:)) Позор - это нечто большее и противное... Не стоит каркать, а то действительно накроет!..:))
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Футурист
1537428343
Что такое позор они узнают, когда в Москву приедут))
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Фотон
1537429027
Позор так говорить. Лучше скажите спасибо судье, который не засчитал чистый гол. С нетерпением ждем в гости.
Ответить
Derzkiy1
1537429902
Цска был хорош вчера , да и вообще радует как команда играет
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1bear
1537433123
...радуйтесь,что ничья...
Ответить
ArReal
1537433381
Вот именно позор - судьям - так бы вообще ЦСКА вас натянул!
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Ден 781
1537434682
Какой позор ? Вы отскочили вообще-то, благодаря незасчитыным голам
Ответить
Zenmaster
1537436814
А чех то как притворялся -- будто танк переехал -- актёр куев !!! Чистейший гол не засчитали !!! -- украденная победа !!! МОЛОДЦЫ !!!
Ответить
zigbert
1537452395
У ЦСКА просто не хватило времени ,а так бы дожали.
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