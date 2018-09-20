Коларж – о ничьей с ЦСКА: «Это просто позор»

Полузащитник «Виктории» Даниэль Коларж назвал позором упущенную победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Нам очень жаль. Это было действительно очень обидно. Если вы ведете 2:0 к перерыву, то, конечно, хотите сохранить такой счет до финального свистка.

ЦСКА во втором тайме поменял игру и стал оказывать давление. У них были хорошие шансы, хотя у нас тоже были неплохие моменты.

В любом случае, это просто позор, что не удалось сохранить победу», – заявил Коларж.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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