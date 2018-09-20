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    Коларж – о ничьей с ЦСКА: «Это просто позор»

    Полузащитник «Виктории» Даниэль Коларж назвал позором упущенную победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

    «Нам очень жаль. Это было действительно очень обидно. Если вы ведете 2:0 к перерыву, то, конечно, хотите сохранить такой счет до финального свистка.

    ЦСКА во втором тайме поменял игру и стал оказывать давление. У них были хорошие шансы, хотя у нас тоже были неплохие моменты.

    В любом случае, это просто позор, что не удалось сохранить победу», – заявил Коларж.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: ФК «Виктория» Пльзень

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    20.09.2018 10:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 20 сентября 2018, 22:56

      позор это, то, что пропустили от твоей команды 2 мяча

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:06

      У ЦСКА просто не хватило времени ,а так бы дожали.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 сентября 2018, 16:30

      Радуйся ничьей. Вас судья дважды от поражения спас.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 20 сентября 2018, 16:30

      Пенсионеры Виктории, имеющие зарплату всей команды равную зарплате одного игрока ЦСКА, целый тайм возили носом молодых жеребцов по футбольному полю. Повезло армейским звёздам и гениальному тренеру отскочить от поражения и добыть ничью с любительским клубом. Необходимо срочно запасаться вазелином, перед играми с Реалом и Ромой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > Spiridonovich 20 сентября 2018, 22:57

      любительские клубы не играют в лиге чемпионов...Думай,что говоришь

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 16:01

      Вам пацаны дали фору в первом тайме, а во втором вам и судья не помог. Обидно должно быть молодым армейцам, что не дали им одержать победу.

      3
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 20 сентября 2018, 15:46

      У ЦСКА украли победу!!!

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 сентября 2018, 15:01

      не надо так убиваться

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 сентября 2018, 14:53

      Радуйтесь, плесени, что вообще отскочили от унижения во 2 тайме и выстрадали ничейку!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 12:46

      А чех то как притворялся -- будто танк переехал -- актёр куев !!! Чистейший гол не засчитали !!! -- украденная победа !!! МОЛОДЦЫ !!!

      8
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 сентября 2018, 12:11

      тебе виднее..

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