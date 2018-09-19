Ракитич: «Это начало сезона, в котором «Барселона» завоюет много трофеев»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассчитывает, что хороший старт в Лиге чемпионов положит начало удачного сезона для его команды.

«Лига чемпионов имеет особое значение для «Барселоны». Но не думайте, что мы будем уделять меньше внимания чемпионату или Кубку страны.

Надеюсь, это начало сезона, в котором «Барселона» завоюет много трофеев», – заявил Ракитич.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – ПСВ завершился со счетом 4:0. В параллельном матче группы В «Интер» обыграл «Тоттенхэм» – 2:1.