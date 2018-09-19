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    Ракитич: «Это начало сезона, в котором «Барселона» завоюет много трофеев»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассчитывает, что хороший старт в Лиге чемпионов положит начало удачного сезона для его команды.

    «Лига чемпионов имеет особое значение для «Барселоны». Но не думайте, что мы будем уделять меньше внимания чемпионату или Кубку страны.

    Надеюсь, это начало сезона, в котором «Барселона» завоюет много трофеев», – заявил Ракитич.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – ПСВ завершился со счетом 4:0. В параллельном матче группы В «Интер» обыграл «Тоттенхэм» – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:47

      Болельщики Барсы ждут от нее победы. Пора. Удачи.

      2
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      Рейтинг: -34

      kiop46 19 сентября 2018, 12:26

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 сентября 2018, 11:31

      барса вперед !

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 сентября 2018, 10:50

      да уж хотелось бы...

      0
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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 19 сентября 2018, 09:21

      Я думаю в этом сезоне барса будет сконцентрирована не только на трофеи Примеры но и на лч

      0
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