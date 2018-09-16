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    Моуринью: «Матч с «Уотфордом»? Мы должны были убить игру в первом тайме»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Я рад набранным очкам. Я рад тому, что отражает дух команды. Но я и расстроен, потому что у нас было все, чтобы убить игру в первом тайме.

    Думаю, что если бы сыграли во втором тайма так же, как мы играли в концовке первого, то мы увидели бы другой результат и не произошло бы того, что случилось в последние десять минут.

    Но нет, в начале второго тайма мы позволили упасть интенсивности матча, перестали играть агрессивно с мячом и без него. Мы позволили им забить и создали сложный матч самим себе», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 9-ю очками.

    Источник: BBC

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    16.09.2018 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 09:47

      Отмучились........

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