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    Марсело: «Я не такой старый. Хочу долго играть за «Реал»

    Защитник «Реала» Марсело поделился мнением о своем возрасте. Сейчас игроку 30 лет.

    «Я продолжаю работать, весь сезон показываю, кто я такой. Я рад играть за «Реал», оставляю все на поле и делаю все возможное, чтобы радовать болельщиков. Все стареют, нужно заботиться о себе. 40 лет – это очень сложно.

    Я хочу долго играть за «Реал». Буду следить за собой больше, чем в 18 лет. Я спокоен, хочу продолжать играть, я не такой старый», – сказал Марсело.

    Марсело: «Я счастлив в «Реале». Хочу остаться здесь до конца»

    Источник: Marca

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    06.09.2018 22:56
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