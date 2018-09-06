Марсело: «Я не такой старый. Хочу долго играть за «Реал»

Защитник «Реала» Марсело поделился мнением о своем возрасте. Сейчас игроку 30 лет.

«Я продолжаю работать, весь сезон показываю, кто я такой. Я рад играть за «Реал», оставляю все на поле и делаю все возможное, чтобы радовать болельщиков. Все стареют, нужно заботиться о себе. 40 лет – это очень сложно.

Я хочу долго играть за «Реал». Буду следить за собой больше, чем в 18 лет. Я спокоен, хочу продолжать играть, я не такой старый», – сказал Марсело.

Марсело: «Я счастлив в «Реале». Хочу остаться здесь до конца»