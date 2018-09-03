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    Маркизио, Терентьев и Кокорин – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    «Зенит» опубликовал заявку на Лигу Европы. В нее вошли 24 футболиста.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

    Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

    Соперниками «Зенита» по группе будут «Копенгаген», «Бордо» и «Славия».

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.09.2018 23:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +718

      ДВС 6 сентября 2018, 10:57

      Наличие в списке Мамманы и Кокорина обнадёживает, что они смогут набрать форму.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:46

      В списке Заболотный должен стоять рядом с Дзюбой.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2018, 09:04

      Наконец-то! Коке успехов. Терентьев, кстати, неплохой крайний бек. Чего его на скамейке мариновать? Смольников устамши и с травмами.

      2
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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 4 сентября 2018, 07:35

      Рад видеть кокорина в этой заявке.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 сентября 2018, 05:52

      Анюков, Иванович, теперь еще Маркизио - приличная компания пенсионеров. Хорошие денежные контракты... Что еще надо футболистам, чтобы встретить старость?!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > serppion 4 сентября 2018, 09:05

      Старый конь борозды не портит. Завидовать надо!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > prezent2017 4 сентября 2018, 13:35

      Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > serppion 6 сентября 2018, 10:54

      Сейчас важнее, что не испортят. Звёздных игроков у Зенита давно нет.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 сентября 2018, 05:24

      Ну всё, кубок будет в России!!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 сентября 2018, 02:19

      зенит имел право дозаевить свободного агента. спартак тоже сейчас так сделает

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 сентября 2018, 01:54

      О господи, опять Зенит всё купил, на этот раз УЕФА!1!! Как же так? Трансферное окно-то закрыто ко-ко-ко.... Опять привилегии для илиты...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GoldPlayFIFARus9 4 сентября 2018, 08:51

      Срок заявки в ЛЕ истекал 3 сентября и " Зенит" успел под еврокубки заявить Маркизио, не говоря уже про 14-е сентября для свободных агентов по регламенту РПЛ для дозаявки в наш чемпионат. Главное, чтобы контрактные отношения с прежним клубом были прекращены в ТО, то есть с 11 июня по 31 августа.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Рубик Докоян 4 сентября 2018, 12:28

      Табличка: "Сарказм"

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > GoldPlayFIFARus9 4 сентября 2018, 19:38

      Понятно. Но я не догнал. ))) Тут же много таких "экспертных" заявлений было как и среди наших на сайте СДЗД тоже. Ни правил, ни регламента не знают, но голос подают в первых рядах...

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 сентября 2018, 00:46

      Надеюсь наши крестоносцы смогут играть уже после паузы, удачи вам парни! Мамманы очень не хватает, по прошлому сезону оставил только положительные впечатления!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 4 сентября 2018, 00:26

      Хороший состав

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