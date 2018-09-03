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  • Маркизио, Терентьев и Кокорин – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

Маркизио, Терентьев и Кокорин – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

3 сентября 2018, 23:58
16

«Зенит» опубликовал заявку на Лигу Европы. В нее вошли 24 футболиста.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Соперниками «Зенита» по группе будут «Копенгаген», «Бордо» и «Славия».

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (16)
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Krd123
1536010002
Хороший состав
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Dimka_Foxy
1536011169
Надеюсь наши крестоносцы смогут играть уже после паузы, удачи вам парни! Мамманы очень не хватает, по прошлому сезону оставил только положительные впечатления!
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GoldPlayFIFARus9
1536015265
О господи, опять Зенит всё купил, на этот раз УЕФА!1!! Как же так? Трансферное окно-то закрыто ко-ко-ко.... Опять привилегии для илиты...
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СОКОЛ САРАТОВ
1536016799
зенит имел право дозаевить свободного агента. спартак тоже сейчас так сделает
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Superviser77
1536027881
Ну всё, кубок будет в России!!!!
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serppion
1536029528
Анюков, Иванович, теперь еще Маркизио - приличная компания пенсионеров. Хорошие денежные контракты... Что еще надо футболистам, чтобы встретить старость?!
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за Зенит 92
1536035722
Рад видеть кокорина в этой заявке.
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prezent2017
1536041059
Наконец-то! Коке успехов. Терентьев, кстати, неплохой крайний бек. Чего его на скамейке мариновать? Смольников устамши и с травмами.
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zigbert
1536068809
В списке Заболотный должен стоять рядом с Дзюбой.
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ДВС
1536220638
Наличие в списке Мамманы и Кокорина обнадёживает, что они смогут набрать форму.
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