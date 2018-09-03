Маркизио, Терентьев и Кокорин – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

«Зенит» опубликовал заявку на Лигу Европы. В нее вошли 24 футболиста.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Соперниками «Зенита» по группе будут «Копенгаген», «Бордо» и «Славия».