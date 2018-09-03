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    Слуцкий: «Шокирован поражением от «Аякса». Это очень болезненно»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий глубоко разочарован разгромным поражением от «Аякса» (0:4) в матче четвертого тура Эредивизие. По его словам, амстердамцы находятся на ином уровне, чем остальные команды чемпионата.

    «Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты. Первые же два удара «Аякса» обратились в голы в самом начале матча. Наш план на игру можно было выбросить уже после первых пяти минут.

    В чемпионате Голландии «Аякс» находится на другом уровне. Мы может иметь шансы в игре против такого «Аякса» только в том случае, если очень надежно сыграем в защите. В этом случае соперник может начать нервничать и почувствовать давление. В этой команде собраны игроки очень высокого уровня», приводит слова Слуцкого NOS.

    После четырех туров «Витесс» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 17:30

      тяжела ноша забугорная для лёньки нашего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 сентября 2018, 15:20

      Леня, держись! Мы с тобой! Лучше в одной игре получить 4-е мяча, чем в 4-ех играх по одному.

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