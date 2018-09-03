Слуцкий: «Шокирован поражением от «Аякса». Это очень болезненно»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий глубоко разочарован разгромным поражением от «Аякса» (0:4) в матче четвертого тура Эредивизие. По его словам, амстердамцы находятся на ином уровне, чем остальные команды чемпионата.

«Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты. Первые же два удара «Аякса» обратились в голы в самом начале матча. Наш план на игру можно было выбросить уже после первых пяти минут.

В чемпионате Голландии «Аякс» находится на другом уровне. Мы может иметь шансы в игре против такого «Аякса» только в том случае, если очень надежно сыграем в защите. В этом случае соперник может начать нервничать и почувствовать давление. В этой команде собраны игроки очень высокого уровня», приводит слова Слуцкого NOS.

После четырех туров «Витесс» набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.